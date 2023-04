Angležinje zmagovalke prve Finalissime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženska nogometna reprezentanca Anglije je zmagovalka prve izvedbe tekmovanja Finalissima, v katerem se merita celinska prvaka Evrope in Južne Amerike. v prestižni tekmi na londonskem Wembleyju so Angležinje premagale Brazilke po enajstmetrovkah s 4:2. Po rednem delu se je dvoboj končal z neodločenih 1:1.

V rednem delu so bile Angležinje, ki so igrale na domačem stadionu, blizu lovoriki. V 23. minuti je namreč evropske prvakinje v vodstvo popeljlala Ella Toone, ki je po izdelani akciji ugnala vratarko Leticio.

Ko je že kazalo, da bodo Angležinje slavile z minimalnim izidom, pa so Brazilke v tretji minuti sodnikovega dodatka izenačile. Domačim ni uspelo izbiti žoge iz kazenskega prostora, do nje je prišla Andressa Alves in jo poslala za hrbet Mary Earp.

Angležinje so po enajstmetrovkah premagale Brazilke. Foto: Reuters

V tem tekmovanju ni podaljškov, zato so takoj izvajali enajstmetrovke. V teh pa so Brazilke zgrešile dvakrat, domače pa enkrat - neuspešna je bila prav strelka gola v rednem delu Toone. Odločilni strel z bele točke je nato zadela Chloe Kelly in Angliji zagotovila prvi pokal Finalissima.

