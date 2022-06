Velika poslastica na Wembleyju, kjer se bo pisala zgodovina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo na Wembleyju odigrana tekma Finalissima, na kateri se bodo pomerili evropski prvaki Italijani in južnoameriški prvaki Argentinci. Gre za novoustanovljeno tekmo, ki je plod sodelovanja Uefe in južnoameriške nogometne zveze (Conmebol).

Danes bodo oči nogometnih sladokuscev uperjene na Otok, kjer se bosta na slovitem Wembleyju na prvi tekmi pod imenom finalissima pomerili najboljši reprezentanci preteklega evropskega prvenstva in Cope Americe. Tako se bosta za lovoriko danes udarili Italija ter Argentina. Italijani imajo na Wembley čudovite spomine, saj so ravno tam lani julija v zrak dvignili lovoriko za naslov evropskih prvakov, potem ko so po enajstmetrovkah ugnali Anglijo. Argentina pa je v finalu južnoameriškega prvenstva v Riu de Janeiru z 1:0 razžalostila Brazilce.

Tekma finalissima je lani nastala kot plod sodelovanja Uefe in južnoameriškega nogometne zveze. Konec septembra sta obe zvezi tako podpisali sporazum, po katerem je nastala tekma finalissima, ki se bo odvijala vsako leto najmanj do leta 2028. Z nadaljnjim sodelovanjem sta se zvezi zavezali razvoju nogometa prek celinskih meja, opisali pa sta ga kot "most, ki združuje ljudi, države, celine in različne kulture".

Finalissima je sicer nekakšna naslednica Pokala Artemia Franchija, ki je bil do zdaj na sporedu dvakrat, in sicer v letih 1985, ko je Francija ugnala Urugvaj, in 1993, ko je Argentina premagala Dansko.

Finalissima 2022 Sreda, 1. junij, Wembley:

20.45 Italija - Argentina

