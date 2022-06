Hrvaški tabor zavit v črno, selektor Zlatko Dalić izgubil očeta

"Z veliko žalostjo sprejemamo novico o smrti očeta Zlatka Dalića. Zlatku in njegovi družini izrekamo globoko sožalje ter mu sporočamo, kako mu v teh težkih trenutkih stoji ob strani celotna hrvaška nogometna družina," je sporočila Hrvaška nogometna zveza (HNS) in dodala, kako je selektor Zlatko Dalić po smrti očeta Ivana Dalića zapustil priprave hrvaške izbrane vrste ter se odpravil v rojstno mesto Livno (BiH), kjer bo v težkih časih skupaj z družino.

Cijela hrvatska nogometna obitelj izražava najdublju sućut izborniku Zlatku Daliću, te stoji uz njega u ovom teškom trenutku. Neka mu otac Ivan počiva u miru. 🙏

https://t.co/sH6c7XJ3cU — HNS (@HNS_CFF) May 31, 2022

"Želimo mu, da bi našel vsaj malce tolažbe v tem, da je bil njegov oče zelo ponosen na vse, kar je Zlatko dosegel v življenju. Da je bil ponosen na to, kakšen človek je postal in kakšno družino je ustvaril. Naj počiva Ivan v božjem miru," so še zapisali pri hrvaški krovni zvezi, njen predsednik Marijan Kustić pa poziva medije in javnost, naj v teh trenutkih spoštujejo zasebnost selektorja, ki se bo po pogrebu očeta vrnil na delo k hrvaški reprezentanci, do takrat pa bodo "ognjene" vodili njegovi pomočniki, nekdanji hrvaški reprezentanti Mario Mandžukić, Ivica Olić in Vedran Ćorluka.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je lani popeljal reprezentanco na SP 2022. Foto: Reuters

Hrvaška, ki je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji (2018) pod vodstvom Dalića senzacionalno osvojila drugo mesto, se pripravlja na štiri tekme elitne skupine lige narodov proti Avstriji, Danski in Franciji, s katero se bo v začetku tega meseca pomerila kar dvakrat. Na uvodni tekmi bo v petek v Osijeku pričakala Avstrijo, dan pred tem pa se bo prvič v novem ciklusu lige narodov predstavila Slovenija. Kekova četa bo v četrtek zvečer v Stožicah v skupini lige narodov B4 gostila Švedsko.