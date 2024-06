Labodji spev velikega Dončićevega oboževalca, tekle bodo solze

Na eni strani Real Madrid, največji in najtrofejnejši klub vseh časov, ki mu ni para v Evropi, na drugi strani pa Borussia Dortmund, simbol neizmerne povezanosti z navijači in zvestobe, s pomočjo katere meša štrene največjim. Danes bosta v velikem finalu lige prvakov v Londonu odločila o tem, kdo bo evropski prvak. To bo dvoboj, ki ga bosta zaznamovala tudi zadnja nastopa nemških velikanov za oba kluba. Pri Realu bo zadnjo tekmo v bogati karieri odigral Toni Kroos, velik oboževalec Luke Dončića, pri Borussii pa bo pomahal v slovo legendarni Marco Reus. Spektakel na Wembleyju bodo v čast slovenskemu nogometu začinili sodniki na čelu z glavnim delivcem pravice Slavkom Vinčićem ter predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki bo predal pokal najboljšemu. Vprašanje je le, ali ga bo dobil v roke Španec Nacho Fernandez ali Nemec Emre Can. Spektakel se bo začel ob 21. uri.

Beli baletniki so evropski nogometni rekorderji. Kraljevi klub iz Madrida danes v Londonu lovi že 15. evropski naslov, odkar pa obstaja liga prvakov, ta se je iz nekdanjega pokala državnih prvakov razvila pred dobrimi tremi desetletji, pa je Real zmagal osemkrat. Nadvse zanimiv je podatek, ki dodobra priča o zmagovalni miselnosti in samozavesti, katere ne manjka v slačilnici madridskega velikana. V ligi prvakov je namreč Real zaigral v finalu osemkrat in vselej zmagal.

Real Madrid je velik specialist za največja evropska finala. To bo že njegov 18., v preteklosti pa jih je od 17 dobil kar 14, kar je imeniten dosežek. Real tako dobiva finala z 82-odstotno uspešnostjo. Foto: Reuters

Finale je poseben spektakel, prepoln adrenalina in največjega možnega vložka, v katerega nogometaši vstopajo s prepričanjem, da se ga ne igra, ampak dobiva. To je krilatica, ki bo danes prisotna v obeh taborih. Pri Realu, ki je v tej sezoni že postal španski prvak, osvojil pa tudi španski superpokal, lahko za razliko od Borussie, sicer petouvrščene ekipe nemškega prvenstva, sklenejo sezono s kar tremi lovorikami.

Rumeno-črni iz Dortmunda, ki so lani nesrečno in nespretno v zadnjem krogu zapravili naslov nemškega prvaka, imajo priložnost, da imenitne nastope v ligi prvakov, v kateri so v četrtfinalu po hudem boju izločili tudi Oblakovega Atletica, kronajo z drugim evropskim naslovom. V ligi prvakov bodo zaigrali v finalu tretjič. Za zdaj imajo polovični izkupiček, tiste bolj vraževerne navijače pa skrbi, da se sklepno dejanje lige prvakov igra na Wembleyju. Ravno na kultnem stadionu na Otoku, kjer so pred 11 leti priznali premoč Bayernu (1:2) in ostali brez največje evropske krone.

Žalosten dan za Real, poslavlja se Nemec

Svetlolasi Nemec Toni Kroos pri 34 letih spada med ikone madridskega Reala. Nepogrešljiv člen zvezne vrste, ki ga odlikujejo izjemen pregled igre, natančne podaje in pljuča maratonca, bo danes odigral zadnjo tekmo v klubskem nogometu. Nato se bo z nemško izbrano vrsto dokazoval na letošnjem Euru, po reprezentančni izkušnji pa nogometne čevlje obesil na klin in se lotil novih življenjskih izzivov.

Luka Modrić in Toni Kroos bosta danes še zadnjič zaigrala skupaj za Real Madrid, ki ga vodi Carlo Ancelotti. Foto: Guliverimage

Čeprav so navijači Reala, podobno velja tudi za njegove soigralce, odločitev o slovesu je zelo pretresla zlasti njegovega dolgoletnega stanovskega kolega Luko Modrića, prepričani, da bi lahko Kroos še nadaljeval kariero in prispeval še kopico vrhunskih predstav, se Nemec ne namerava premisliti. To bo njegova zadnja tekma za Real in pika.

O tem, kako žalosten dan bo to za Real, in kako velika izguba za bele baletnike, je prepričan tudi Luka Dončić, velik navijač madridskega kluba, katerega barve je nekoč nosil tudi sam. Resda ne na zelenici, ampak na parketu, a Real predstavlja veliko športno družino, v kateri med različnimi športnimi kolektivi vlada ogromna ljubezen in spoštovanje.

Kroos, sicer ljubitelj vrhunske košarke, že dolgo stiska pesti za Dončića, podobno velja za 25-letnega Slovenca, ki ne zamuja največjih tekem nogometašev Reala, ampak jih zvesto spremlja in podpira. Tako bo tudi nocoj, ko bo Dončić, novopečeni finalist končnice lige NBA, kar je njegov največji uspeh z Dallasom, stiskal pesti za Real.

Toni Kroos se je prejšnji teden poslovil od navijačev Reala na stadionu Santiago Bernabeu. Odigral je zadnjo domačo tekmo s španskim velikanom, nato pa je bilo zelo čustveno, saj je skupaj z družino pomahal v slovo. Danes bo na delu še zadnjič, tokrat se bo potegoval za evropski naslov. Foto: Guliverimage

Kroosu, velikemu oboževalcu slovenskega košarkarskega superzvezdnika, s katerim si pogosto izmenjujeta sporočila v javnosti, nazadnje pa sta se v živo srečala lani v Madridu, bi privoščil popolno slovo. Da bi se od svetega belega dresa poslovil z novim evropskim naslovom, skupno že jubilejnim 15. v bogati zgodovini Reala. Nogometni svet bo tako pozorno spremljal labodji spev nemškega reprezentanta, ki ima priložnost, da se poslovi pravljično. Z novo evropsko lovoriko, zanj bi bila to že šesta! Peta z Realom, eno je osvojil tudi z Bayernom, ravno leta 2013, ko je v Londonu v finalu z 2:1 ugnal Borussio Dortmund.

Tako je lani soimenjaka Luko Dončića pred prihodom v Madrid izzval hrvaški nogometni as Luka Modrić:

Before we head to Madrid, Luka Modric wants to know… @luka7doncic, are you up for the challenge? 🤔🏀 #MFFL pic.twitter.com/mPog9iDzwS — Dallas Mavericks (@dallasmavs) September 28, 2023

O tem, kako močna je vez med Dončićem in Realom, priča tudi javna čestitka, ki jo je kraljevi klub prek socialnih omrežij namenil Slovencu za izjemno zadnjo zmago nad Minnesoto in preboj v finale lige NBA. "Čestitke, Luka Dončić. Vsi navijači Reala so ponosni nate in na tvoje čarobno moč, s katero si popeljal Dallas v finale lige NBA. V tvoj prvi finale lige NBA. Spremljali te bomo in te podpirali," so sporočili iz Reala.

¡Felicidades, @luka7doncic! Todo el madridismo está orgulloso de ti y de tu magia para llevar a los @dallasmavs a la final de la @NBA, tu primera final. Te seguiremos y te apoyaremos en tu nuevo desafío. #NBAFinals — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 31, 2024

Toni Kroos in Luka Modrić sta skupaj odigrala 344 tekem za Real. Tako sta skupaj trenirala v petek v Londonu:

Toni Kroos and Luka Modric stayed behind to train together during their final-ever session 🥲



End of an era. pic.twitter.com/WRslS2iln5 — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 31, 2024

Modrić opozarja: Stvari vidim drugače

Carlo Ancelotti bo danes med vratnici postavil povratnika Thibauta Courtoisa, junaka zmage Reala v finalu lige prvakov leta 2022 proti Liverpoolu, ko je zbral kar osem obramb. Foto: Reuters Danes bi se lahko kar nekaj nogometašev Reala vpisalo v zgodovino. Luka Modrić in Dani Carvajal lahko z Realom postaneta evropska prvaka že šestič. Podobno velja za kapetana Nacha, ki pa za razliko od omenjenih dveh soigralcev na prejšnjih evropskih finalih ni vedno zaigral. S tem bi 38-letni Hrvat in šest let mlajši Španec izenačila klubski rekord, ki si ga že dolgo lasti pokojni Paco Gento (1933 – 2022).

"Vsi nas imajo za favorite, sam pa vidim stvari drugače. Naše možnosti za zmago so 50-odstotne. Dortmund je velika ekipa, za katero je imenitna evropska sezona, in nam lahko še zagreni delo v finalu," sporoča 38-letni Hrvat, ki še ni rekel zadnje vrhunskemu nogometu in bo danes najverjetneje dočakal priložnost v drugem polčasu. Kot eden izmed posebnih adutov s klopi, na katere računa stari lisjak Carlo Ancelotti, ki bi lahko kot trener osvojil ligo prvakov že petič!

V ekipi madridskega Reala ne bo poškodovanih Aureliena Tchouamenija in Davida Alabe, na vratih pa bo namesto Andrija Lunina, ki mu je zagodla gripa, tako da je pripotoval v London ločeno od ekipe in bo danes sedel na klopi, dobil priložnost povratnik Thibaut Courtois.

V središču pozornosti bo na dvoboju v Londonu zagotovo najboljši strelec Reala Jude Bellingham, ki pri 20 letih po oceni CIES velja za nogometaša z najvišjo tržno vrednostjo na svetu. Usoda je hotela, da bo svoj prvi evropski naslov lovil ravno proti klubu, iz katerega je lani prestopil k Madridčanom. Foto: Reuters

Terzić: Finale se ne igra, ampak ...

Zelo čustveno bo tudi v rumeno-črnem taboru, saj se od Borussie poslavlja Marco Reus. V Dortmundu je prebil kar 12 let in zbral 428 nastopov, zdaj pa je začutil trenutek, da bi se lahko dokazoval še kje drugje. Reus je poleg Matsa Hummelsa edini izmed aktualnih igralcev Borussie, ki so leta 2013 v finalu lige prvakov na Wembleyju izgubili proti Bayernu.

Marco Reus je leta 2013 na Wembleyju v finalu lige prvakov izgubil proti Bayernu. Foto: Guliverimage

Čeprav je Dortmund v zadnjem desetletju prodal evropskim velikanom ogromno odličnih igralcev, Robert Lewandowski je denimo odšel k Bayernu, Erling Haaland k Manchester Cityju, Ousmane Dembele k Barceloni, Pierre-Emerick Aubameyang k Arsenalu, Jadon Sancho, ki se je nato spomladi vrnil kot posojeni nogometaš, k Manchester Unitedu, Jude Bellingham pa lani prav k madridskemu Realu, je Borussia vseeno zadržala stik z najboljšimi. Še več, v ligi prvakov je bila letos v izločilnem delu usodna za PSV Eindhoven, Atletico Madrid in PSG, tako da se je uvrstila v finale.

"Finala se ne igra, ampak se ga dobiva. To je naš jasen cilj," sporoča mladi trener Edin Terzić, Nemec hrvaško-bosanskih korenin, ki ga je pred leti nogometna pot pripeljala tudi v Ljubljano, kjer je kot pomočnik Slavena Bilića pri West Hamu v kvalifikacijah za ligo Europa v Stožicah presenetljivo izgubil z Domžalami (1:2).

Edin Terzić namerava v začetno enajsterico uvrstiti tudi Angleža Jadona Sancha, ki pa za razliko od nekdanjega soigralca Juda Bellinghama ne bo nastopil na Euru v Nemčiji, kjer se bodo trije levi pomerili tudi s Slovenijo. Foto: Reuters

Tokrat ga čaka obračun z njegovim trenerskim vzornikom Carlom Ancelottijem, ki se bo moral spopasti z vlogo favorita. "Real je favorit, a tako je bilo tudi z Atleticom in PSG," sporoča Terzić in dodaja, da morajo biti njegovi varovanci zelo pogumni, če bodo želeli prekrižati načrte kraljevemu klubu, ki ga bo po koncu sezone kot kaže okrepil še francoski as Kylian Mbappe, iz Brazilije pa prihaja čudežni najstnik Endrick.