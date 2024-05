"Če želiš biti prvak, moraš premagati prvake"

Dortmundska Borussia se je, v nasprotju s pričakovanji javnosti pred sezono, prebila vse do velikega finala in se bo v soboto borila za drugi naslov prvaka najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja v klubski zgodovini. Nasproti ji bo stal Real Madrid, ki velja za velikega favorita. A svoje načrte imajo tudi Nemci, ki jih vodi Edin Terzić.

Pred sezono si je malokdo drznil napovedati, da bodo v finalu nastopali tudi rumeno-črni iz Dortmunda. A sedaj, ko so tu, si seveda želijo iti vse do konca. "Naš cilj ni bila uvrstitev v finale, naš cilj je osvojiti ligo prvakov. In če želiš to storiti, moraš premagati prvake. Sedaj nas, kar dokazuje tudi zgodovina, čakajo absolutni prvaki tega tekmovanja. Štirinajstkrat jim je to že uspelo, petkrat v zadnjih desetih letih. Se pravi, če gledamo statistično – trenerji pa smo vedno soočeni s statističnimi podatki, bi lahko s 50-odstotno verjetnostjo trdili, da jim bo uspelo tudi letos. A na koncu ta statistika ne šteje prav nič," je na novinarski konferenci dejal strateg Dortmundčanov.

V eni tekmi je mogoče prav vse

"Trdno sem prepričan, da je v eni tekmi mogoče vse. In če je kdo letos to dokazal, smo to mi. Predvsem v tem tekmovanju. Mislim, da so dobili vseh osem finalov, v katerih so igrali. A kar se je zgodilo v teh osmih tekmah, nima pomena. Pomembna je zgolj naslednja tekma, v kateri bomo imeli besedo tudi mi," je nadaljeval Terzić, ki je s svojimi fanti v nemški bundseligi zasedel peto mesto, kar klubu tudi v prihodnji sezoni zagotavlja nastop med evropsko klubsko elito.

"Želimo vrniti navijačem"

Lani so prav na koncu izgubili naslov nemškega prvaka, sedaj pa se želijo oddolžiti navijačem. Foto: Reuters Enainštiridesetletnik se je nato ozrl tudi na konec lanske sezone, ko je Borussia prav v zadnji tekmi ostala brez naslova nemškega prvaka: "Spominjam se tega dne. Ni ravno najlepše poglavje mojega življenja, a to je del mene. Tisti, ki so nas bodrili takrat, sedaj z nami leto kasneje potujejo v London. Mislim, da je čas, da jim z nečim vrnemo za to. In upam, da bomo imeli leto kasneje razlog, da skupaj slavimo."

Borussia je edini naslov v ligi prvakov osvojila leta 1997, ko je s 3:1 ugnala Juventus. V finalu so Dortmundčani igrali še leta 2013, ko so morali priznati premoč nemškemu rivalu Bayernu.

V letošnji izvedbi tekmovanja so z 11 točkami dobili t. i. skupino smrti, kjer so bili še PSG, AC Milan in Newcastle. V izločilnih dvobojih so nato po vrsti premagali še PSV, Atletico Madrid in PSG.