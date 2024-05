Nogometaše Reala Madrida in Borussie Dortmund le še nekaj dni loči od finala lige prvakov, ki bo v soboto zvečer na Wembleyju. Pod drobnogledom bo zagotovo tudi hrvaški nogometaš Luka Modrić, o katerem že več mesecev ugibajo, kje bo po sezoni nadaljeval kariero. Želje, da bi v Realu ostal še eno leto, ne skriva in trdi, da so se o njegovi prihodnosti že odločili. Kakšna je bila ta odločitev, sicer v pogovoru za špansko radijsko postajo COPE ni želel razkriti.

Luka Modrić od leta 2012 brani barve madridskega Reala, s katerim je osvojil kar 24 lovorik, po koncu sezone pa mu bo pogodba z belimi baletniki potekla. Hrvaški nogometaš bo v soboto s svojimi soigralci lovil novo lovoriko v ligi prvakov, v kateri se bo beli balet pomeril z nemško Borussio Dortmund. Pod drobnogledom je po napovedi konca kariere Tonija Kroosa v Realu tudi Luka Modrić, ki se mu pri 38. letih po tej sezoni izteče pogodba z madridskim klubom. Ugibanja glede Hrvatove prihodnosti so na tekočem traku že vso sezono, v kateri so ga pogosto povezovali s selitvijo v Savdsko Arabijo, a kot kaže, bo Hrvat tudi v jeseni svoje kariere še naprej nosil dres kraljevega kluba.

Španski mediji domnevajo, da bi lahko po sobotnem finalu prispela tudi napoved Realovega podaljšanja s kapetanom hrvaške reprezentance. Modriću, ki za Real Madrid igra od poletja 2012, pogodba poteče čez mesec dni. O pogajanjih z upravo glede podaljšanja sodelovanja ni želel govoriti. "Ničesar ne morem reči. Zdaj je tu finale lige prvakov, zato moramo biti osredotočeni. Drugo bo znano, ko bo čas za to," je na vprašanje o obstanku v Madridu dejal Modrić. V tej sezoni je nastopil na 45 tekmah, od tega na polovici v prvi enajsterici. Hrvat se je moral sicer sprijazniti s klubsko politiko in odločitvijo trenerja Carlosa Ancelottija o pomlajevanju ekipe, zato se je večkrat znašel na klopi za rezerve, podoben scenarij ga skoraj zagotovo čaka tudi v soboto.

Real bo v soboto lovil 15. naslov v ligi prvakov. Foto: Reuters

"Na začetku je bilo težko razumeti, saj sem bil vso kariero v prvi enajsterici. Kasneje sem sprejel novo vlogo in mislim, da sem igral dobro, trener pa je zadovoljen. Mislim, da sem opravil dobro," je še dejal Modrić. V pogovoru za španske medije ni povedal, do kdaj namerava igrati profesionalni nogomet, se pa počuti odlično. Zatrdil je, da ne razmišlja o trenerskem delu, ampak le o nadaljnjem igranju.

"Kariero želim končati pri Realu Madridu. Moje sanje so, da se poslovim od igranja v klubu svojega življenja. A kar si želiš, se ne more vedno zgoditi. Ko bom končal igralsko kariero, bom ostal v Madridu. To je naš načrt. Družina, žena in otroci igrajo pomembno vlogo pri mojih odločitvah. V Madridu so srečni, tu se počutijo kot doma. Madrid je naš dom," je še zaključil Modrić.

