Bonucci napovedal slovo

Branilec, ki je z Italijo leta 2021 postal evropski prvak, pri Fenerbahčeju ni dobil želene vloge. Za turški prvoligaški klub je v tej sezoni odigral 12 tekem, od konca februarja so bili njegovi nastopi zelo omejeni zaradi manjših poškodb.

Ob slovesu so se v turškem klubu poklonili italijanskemu veteranu in mu podarili majico, na katerih so bili podpisi vseh članov ekipe. Fotografijo Bonuccija s soigralci iz moštva so ovekovečili na družbenih omrežjih.

Fenerbahče bo danes končal sezono v turškem prvenstvu in lahko še vedno postane prvak na zadnji tekmi turške superlige. A pri tem Bonuccijevi soigralci potrebujejo tudi pomoč tekmecev iz vodilnega moštva lige Galatasaraya, ki mu mora na zadnji tekmi spodrsniti. Galatasaray ima na vrhu lestvice 99 točk, Fenerbahče na drugem mestu zaostaja natanko tri točke.

Bonucci je večji del kariere preživel v Italiji, najdlje v vrsti Juventusa, s katerimi je doživel tudi najbolj zvezdniške trenutke. Devetkrat je bil italijanski prvak, od tega osemkrat s Torinčani, in petkrat zmagovalec italijanskega pokala. V serie A je zaigral 431-krat in za italijansko reprezentanco odigral 121 tekem.

Leta 2016 so Bonuccija okronali z nazivom italijanskega nogometaša leta. Poleg Juventusa je igral tudi za Inter in Milan.

Preberite še: