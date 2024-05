Italijanski selektor se je odločil, Verratti in Immobile brez Eura 2024

Marco Verratti je za Italijo nazadnje igral junija lani, dolgoletni napadalec Lazia Ciro Immobile pa je pod vodstvom Luciana Spalettija odigral le eno tekmo za izbrano vrsto.

Italija bo na EP v Nemčiji, ki bo potekalo ob 14. junija do 14. julija, igrala v skupini G, njeni tekmeci bodo Hrvaška, Albanija in Španija.

Luciano Spalletti bo skušal ponoviti uspeh predhodnika Roberta Mancinija in osvojiti evropski naslov. Foto: Reuters

Na seznamu, ki ga mora selektor po pravilih krovne zveze Uefe skrčiti na 26 imen do 6. junija, je za zdaj tudi Nicolo Fagioli, ki je bil do nedavnega suspendiran zaradi stavniških prekrškov. Na seznamu pa je tudi Gianluca Scamacca, ki je v sredo z Atalanto osvojil evropsko ligo. Na seznamu kandidatov so le trije nogometaši, ki si služijo kruh v tujini. To sta vratarja Gianluigi Donnarumma (PSG) in Guglielmo Vicario (Tottenham) ter zvezni igralec Jorginho (Arsenal).

Pred EP bo Italija igrala še dve prijateljski tekmi, 4. julija s Turčijo in 9. junija z Bosno in Hercegovino.