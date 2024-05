Škotska določila širši seznam za Euro 2024

Selektor nogometne reprezentance Škotske Steve Clarke je določil širši seznam ekipe, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Tam bo Škotska v predtekmovanju nastopila v skupini A z Madžarsko, Švico in Nemčijo, z gostiteljico turnirja bo v Münchnu 14. junija tudi odigrala prvo tekmo EP.

Varovanci Clarka so se drugič v nizu uvrstili na prvenstvo stare celine, pri tem pa so uspešno igrali v kvalifikacijah ter jih tudi z zmagama nad Španijo z 2:0 na svojem Hampden stadionu ter nad Norveško v Oslu zaključili na drugem mestu v skupini ter se s tem samodejno uvrstili na EP. Večina kandidatov za nastop prihaja iz škotskih in angleških klubov.

Širši seznam Škotske za EP:

- vratarji: Angus Gunn (Norwich City), Zander Clark (Hearts), Craig Gordon (Hearts), Liam Kelly (Motherwell);

- obrambni igralci: Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Real Sociedad/Špa), Jack Hendry (Al Etifak/SAr), Ryan Porteous (Watford), Liam Cooper (Leeds United), Scott McKenna (Copenhagen/Dan), Grant Hanley (Norwich City), Greg Taylor (Celtic), John Souttar (Rangers), Anthony Ralston (Celtic), Ross McCrorie (Bristol City);

- vezisti: Callum McGregor (Celtic), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United), Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Jack (Rangers)

- napadalci: Lyndon Dykes (Queen's Park Rangers), Che Adams (Southampton), Lawrence Shankland (Hearts), Ben Doak (Liverpool), James Forrest (Celtic).

