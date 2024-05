Brezskrbne in udobne navijaške poti v Nemčijo za mobilne naročnike Telekoma Slovenije

Telekom Slovenije vsem naročnikom mobilnih paketov NAJ in SUPR, ki bodo v času evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji prijavljeni v omrežje kateregakoli nemškega mobilnega operaterja, podarja neomejen prenos podatkov v teh omrežjih. To pa ni edina brezplačna ugodnost za vse, ki se bodo takrat odpravili v Nemčijo.

Evropsko prvenstvo v nogometu bo v Nemčiji od 14. junija do 14. julija. Pomerilo se bo tudi slovensko nogometno moštvo in veliko navijačev že načrtuje, kako jih bo podprlo v živo na nemških stadionih.

Brez štetja gigabajtov in iskanja Wi-Fi

Telekom Slovenije je svojim naročnikom mobilnih paketov NAJ in SUPR pripravil dve brezplačni in koristni ugodnosti. Prva zagotavlja, da bo zanje ves mobilni podatkovni prenos, ki ga med 14. junijem in 14. julijem opravijo v kateremkoli nemškem mobilnem omrežju, popolnoma brezplačen.

Še več, tako opravljeni mobilni podatkovni prenos ne bo posegal v mesečne količine vključenega podatkovnega prenosa v državah Evrotarife (Evropska unija, Islandija, Lihtenštajn in Norveška), ki so, kot so ugotovili pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju, največje v Sloveniji.

Največ slovenskih navijačev se bo tudi zaradi bližine odpravilo na Bavarsko. V Münchnu se bosta 20. junija pomerili Slovenija in Srbija. Foto: Reuters

Vklop samodejen

Slovenski navijači (v bistvu pa tudi vsi drugi, ki bodo med 14. junijem in 14. julijem gostovali v nekem izmed nemških mobilnih omrežij), ki so tudi mobilni naročniki paketov NAJ in SUPR Telekoma Slovenije, bodo tako lahko brez skrbi delili vse svoje trenutke, ki jih bodo zajeli na fotografijah in videoposnetkih.

Ugodnost se vklopi samodejno. Ob prvi prijavi v katerokoli nemško mobilno omrežje med 14. junijem in 14. julijem bodo naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije kot potrditev prejeli kratko sporočilo (SMS) o vklopu storitve EP Nemčija 2024. Prvih sto gigabajtov poteka s polno hitrostjo, nato se do porabe mesečne količine vključenega mobilnega podatkovnega prenosa v državah Evrotarife polna hitrost ohrani, po porabi obeh količin ostaja mobilni podatkovni prenos v Nemčiji še naprej brezplačen, a se hitrost zmanjša na dva megabita v sekundi do uporabnika in en megabit v sekundi v nasprotno smer.

Telekom Slovenije je svojim naročnikom mobilnih paketov NAJ in SUPR pripravil dve brezplačni in koristni ugodnosti. Foto: Guliverimage

Zavarovani kjerkoli v tujini, v Nemčiji v času EURO 2024 celo brezplačno

Telekom Slovenije je za svoje naročnike mobilne telefonije, ki bodo v času evropskega nogometnega prvenstva prijavljeni v omrežje kateregakoli nemškega operaterja, pripravil tudi brezplačno turistično zavarovanje Brezskrbni.

Pogoj je vklop turističnega zavarovanja Brezskrbni na portalu Moj Telekom med 14. junijem in 14. julijem. Zavarovanje Brezskrbni velja in se zaračunava po dnevih in samo za tiste dneve (po slovenskem krajevnem času), ko je uporabnik prijavljen v nekem od tujih omrežij. Cena enega dneva je 0,99 evra, a se za dneve, ko je uporabnik prijavljen v nekem od nemških omrežij, ta znesek ne bo obračunal.

Če uporabnik po vrnitvi v Slovenijo ne izklopi turističnega zavarovanja Brezskrbni, bo ob naslednji prijavi v tuje omrežje prejel opomnik, da je to še vedno aktivno. Če pa takrat uporabnik ugotovi, da ga ne želi, ima 60 minut časa za odjavo in za tisti čas mu ne bo treba plačati premije.