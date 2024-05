Nogometna poslastica s slovenskim pridihom

Nogometaši Reala Madrida in Borussie Dortmund bodo v soboto ob 21. uri v Londonu igrali finale lige prvakov. V vlogi favoritov so Španci, ki bodo lovili že svoj 15. evropski naslov, Nemci, presenečenje sezone, pa drugega. Finale bodo sodili slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem.

Real, ki je dobil 14 od skupno 17 finalov v tem tekmovanju, je v izločilnih bojih zapored odpravil Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška ter branilca naslova Manchester City in Bayern. Borussia, ki ima zmago in poraz v finalih lige prvakov, je izločila PSV Eindhoven, Atletico Madrid Jana Oblaka in Paris Saint-Germain.

Madridčani še brez poraza v ligi prvakov

Madridčani so v tej sezoni lige prvakov še brez poraza, kar jim je uspelo sploh prvič do finala najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Po drugi strani pa je tudi za rumeno-črnimi dober niz, saj so izgubili le eno od zadnjih enajstih evropskih tekem. Dvoboj pa obeta zadetke. Ekipi se bosta v evropskih obračunih srečali 15., na prejšnjih 14 je padlo kar 43 golov oziroma 3,07 na tekmo.

Borussia je bila nazadnje v finalu leta 2013, ko je tekmo gostil prav Wembley, takrat je izgubila z Bayernom z 1:2. Od tiste ekipe še vedno pomembni vlogi še zdaj igrata Mats Hummels in Marco Reus, prav izkušnje pa bodo zelo pomembne proti španskemu moštvu, ki ima še več takšnih igralcev.

V korist Madridčanov govori tudi dejstvo, da so na zadnjih 20 evropskih tekmah z nemškimi tekmeci izgubili zgolj enkrat.

Ekipi posebnih težav s poškodbami nimata, pri Realu pa bodo vendarle pogrešali vezista Aureliena Tchouamenija. "Med sezono smo imeli ogromno težav s poškodbami. Za kar dolga obdobja smo izgubili tudi Viniciusa Juniorja, Juda Bellinghama in druge, vendar se nihče zares ni pogovarjal o tem. Ta ekipa ima fantastične sposobnosti in značaj," je za Evropsko nogometno zvezo Uefa dejal strateg Reala Carlo Ancelotti.

Ancelotti ostaja skromen

Štiriinšestdesetletni Italijan je rekorder po številu naslovov v ligi prvakov kot trener, saj jo je dvakrat osvojil z Realom, dvakrat pa z Milanom. S tem je dvakrat slavil tudi kot igralec. Kljub novemu finalu ostaja skromen. "Res sem hvaležen igralcem, ki so trdo delali. So skromni in res radodarni. Mislim, da je to najboljša ekipa, ki sem jo imel v karieri," je še povedal Ancelotti.

Za njegovega kolega na klopi Borussie Edina Terzića bo to prvi takšen finale. "To je skoraj nadrealno. Če pogledam vse, kar smo prestali, mislim, da smo si zaslužili ta finale. Vem, da ne bomo favoriti in da bo zelo težko. Toda to je le ena tekma in je vse mogoče. To smo že pokazali," je dejal Terzić.

Ta bo po finalu ostal brez Reusa, ki se po 12 letih in 428 tekmah poslavlja od svojega kluba iz otroštva. "Živa legenda," je Reusa opisal Terzić. Finale pa bo zadnji v dresu Reala za drugega Nemca, po evropskem prvenstvu se od nogometa poslavlja Toni Kroos, štirikratni zmagovalec lige prvakov in sedmi igralec, ki ima v tem tekmovanju vsaj 150 nastopov.

Že sedanjost in tudi prihodnost Reala pa predstavlja Bellingham, ki se je po selitvi iz Dortmunda v Madridu izvrstno znašel in na 40 tekmah dosegel 23 golov. V ekipo Borussie pa se je vrnil drugi Anglež. Jadon Sancho se pri Manchester Unitedu ni znašel, je pa 24-letnik začel svojo formo popravljati v Nemčiji, tako da bo tudi pomemben člen svoje ekipe.

Poseben dosežek bi z zmago v finalu uspel izkušenima Realovima nogometašema, 38-letnemu Luki Modriću in 32-letnemu Daniju Carvajalu, saj bi se s tem s po šestimi lovorikami pridružila rekorderju Pacu Gentu. V dobi lige prvakov, prej je bil to pokal državnih prvakov, sta oba že rekorderja skupaj s Karimom Benzemajem in Cristianom Ronaldom.

Po drugi strani Realov mladenič Arda Güler in Salih Özcan iz Dortmunda lahko postaneta prva Turka z zmago v ligi prvakov.

Slovenski sodniki v finalu

Skupno 69. finale, v ligi prvakov pa 32., bodo sodili slovenski sodniki. Glavni bo Vinčić, pomočnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Ti trije so sodili že finale evropske lige 2022. V sobi za VAR bosta še Nejc Kajtazović in Rade Obrenović.

To bo sicer že drugič, da bodo finale najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja sodili slovenski sodniki. Pred tem je leta 2019 finale sodil Damir Skomina s svojo ekipo.

Tekma se bo začela s spektaklom, katerega glavni akter bo ameriški glasbenik Lenny Kravitz.

