Finale lige prvakov leta 2026 bo v Budimpešti

Finalni obračuni evropske lige v letih 2026 in 2027 bodo potekali v Istanbulu in Frankfurtu, finalna dvoboja konferenčne lige pa v Leipzigu (2026) in Istanbulu (2027).

Finale lige prvakinj leta 2026 bo v Oslu, za leto 2027 pa se bo začel nov postopek prijave. Ker je bila Nemčija že izbrana za gostiteljica finalnih klubskih tekem Uefe za leti 2026 in 2027, kandidature Stuttgarta niso mogli upoštevati.

Finale sezone 2023/24 v ligi prvakov bo 1. junija letos na stadionu Wembley v Londonu, ko se bosta za lovoriko udarili ekipi Borussie Dortmunda in Reala Madrida.

Prihodnje leto bo finale lige prvakov gostila Allianz Arena v Münchnu.

Preberite še: