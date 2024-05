Živce paral tudi Šešku, zdaj mu je sreča obrnila hrbet: Tako mi je žal

Finale lige prvakov predstavlja vrhunec klubskega nogometa. Ni je tekme, ki bi lahko postregla z večjim vložkom in adrenalinom. Ukrajinski vratar Andrij Lunin v tej sezoni blesti v Evropi med vratnicama madridskega Reala. Veselil se je sobotnega spektakla v Londonu in pričakoval, da bo branil na tekmi vseh tekem med Realom in Borussio Dortmund, a mu je zdravje ponagajalo v najbolj neprimernem trenutku. Zaradi viroze sploh ni odpotoval v Anglijo skupaj z ekipo, v soboto pa bo na vratih belih baletnikov očitno stal povratnik Thibaut Courtois.

Ko je madridski Real ob začetku sezone 2023/24 za dalj časa izgubil vratarskega asa Thibauta Courtoisa, se je znašel v težavah. Iz Londona je kot posojen čuvaj mreže Chelseaja prišel Kepa Arrizabalaga, ki pa ni pokazal tistega, kar so od njega pričakovali navijači. Veliko bolj se je izkazal Ukrajinec Andrij Lunin in se čez noč iz ''večnega'' rezervnega vratarja Reala prelevil v izjemno rešitev. Branil je tako dobro, da ga je Carlo Ancelotti uvrstil v udarno enajsterico.

Blestel pa ni le v španskem prvenstvu, kjer je Realu pomagal do nove zvezdice, ampak tudi v Evropi. V ligi prvakov je vknjižil kar nekaj nepozabnih predstav, s katerimi je pomagal Realu do preboja v veliki finale. Na smolo Benjamina Šeška, Kevina Kampla in ekipe v Leipzigu je v osmini finala lige prvakov zelo izstopal tudi proti rdečim bikom.

Na gostovanju v Leipzigu je Andrij Lunin zbral kar devet obramb in s tem izenačil klubski rekord Thibauta Courtoisa iz finala lige prvakov leta 2022, ko je Belgijec ubranil kar devet strelov nogometašem Liverpoola. Foto: Guliverimage

Trener Ancelotti ga je najbolj pohvalil za predstavo v Nemčiji, kjer je Lunin ohranil mrežo nedotaknjeno in ubranil kar nekaj zelo nevarnih strelov gostiteljev. Večkrat je preprečil zadetek zlasti mlademu slovenskemu napadalcu in mu paral živce.

Po Leipzigu se je izkazal še proti Cityju in Bayernu

Real je 13. februarja tako v Leipzigu zmagal z 1:0, doma pa ob velikih mukah ohranil prednost (1:1) in se prebil med najboljših osem. V četrtfinalu je po izvajanju strelov z bele točke izločil branilca naslova Manchester City, na gostovanju na Otoku zbral kar osem obramb (1:1), nato pa pri kazenskih strelih spravil v slabo voljo Portugalca Bernarda Silve in Hrvata Matea Kovačića ter postal eden največjih junakov Reala. V polfinalu je vzel mero še Bayernu.

Na povratni četrtfinalni tekmi je prebral drzno namero Bernarda Silve in ubranil strel z bele točke. Foto: Guliverimage

Lunin je upravičeno pričakoval, da bo branil tudi v finalu proti Borussii Dortmund, a mu je načrte prekrižalo zdravje. Zaradi bolezni je ta teden izpustil vse treninge, zaradi bojazni, da bi lahko okužil soigralce, pa v četrtek z ekipo ni niti odpotoval v London.

Da mu je zdravje resnično obrnilo hrbet, je potrdil v četrtek zvečer, ko je na Instagramu zapisal: "Tako mi je žal, da ne morem biti pripravljen na najpomembnejšo tekmo ekipe v tej sezoni in najpomembnejšo tekmo v mojem življenju," je sporočil 25-letni Ukrajinec, ki je prišel k Realu leta 2018 še kot najstnik, pred tem pa v domovini branil za Dnipro in Zoryo. Na Otok se bo tako podal ločeno v petek oziroma soboto, tako da bi lahko vendarle spremljal finale na klopi za rezervne igralce. Njegovi soigralci so se sicer v London odpravili že v četrtek.

Courtois je leta 2022 blestel v finalu lige prvakov

Izkušeni povratnik Thibaut Courtois bi lahko v soboto branil prvič v tej sezoni v ligi prvakov. Foto: Guliverimage Pri Realu, kjer je vloga prvega vratarja že dolgo zaupana Thibautu Courtoisu, Ukrajinec sprva ni dobil veliko priložnosti. Nekaj časa je tekmovalno formo ohranjal na posojah pri Leganesu, Valladolidu in Oviedu, nato pa čakal na priložnost pri belih baletnikih.

Ko se je lani poškodoval Courtois, jo je tudi dočakal. Priigral si je prednost pred Kepo, a mu je nato načrte pred največjo tekmo sezone porušila gripa. Zaradi nje je ta teden izpustil vse klubske treninge, namesto njega pa bo tako skoraj zagotovo stal med vratnicama povratnik Courtois. Po daljši odsotnosti zaradi hude poškodbe kolena je v zadnjih tednih že dobival priložnost in dokazal, da je zmožen braniti na tako pomembni tekmi. Če bo branil v soboto na Wembleyju, bo to njegov prvi nastop v ligi prvakov v tej sezoni. In to kakšen!

Belgijski orjak je leta 2022 blestel v finalu med Realom in Liverpoolom (1:0). Foto: Reuters

Navijači Reala se z veseljem in ponosom spominjajo njegove zadnje predstave v velikem finalu, ko je leta 2022 začaral mrežo proti razigranemu, a neučinkovitemu Liverpoolu in Real v stresnem finalu v Parizu popeljal do sladke zmage in rekordnega 14. naslova. V soboto, ko bo glavni delivec pravice Slovenec Slavko Vinčić, bo Real proti Borussii Dortmund, s katero se bo prvič pomeril v finalu, lovil že ''okroglega'' 15.!

Verjetna začetna enajsterica Reala: Courtois; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr., Rodrygo