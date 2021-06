Britanski derbi brez zmagovalca, Hrvate čaka težak boj za napredovanje

V petek so na evropskem prvenstvu v nogometu odigrali tri tekme. V uvodni tekmi 2. kroga skupine E sta se pomerili Švedska in Slovaška, po golu Forsberga pa so slavili Skandinavci (1:0). Dogajanje se je nato preselilo na Otok. Hrvatom v Glasgowu ni uspelo ugnati trdoživih Čehov (1:1). S tem so si močno zapletli načrte v boju za napredovanje. Na Wembleyju sta se v otoški poslastici merili sosedi Anglija in Škotska. Srečanje je bilo polno priložnosti in napeto vse do konca, a zadetkov le ni bilo.

Enajstmetrovka odločila prvo tekmo dneva

Na prvi tekmi dneva do 60. minute nismo videli prav ničesar omembe vrednega, nato pa so Švedi začeli pritiskati proti vratom Martina Dubravke, ki se je izkazal z nekaj lepimi obrambami. Najkonkretnejši je bil Alexander Isak. Prav Dubravka pa je nato storil prekršek za enajstmetrovko, ki jo je uspešno realiziral soigralecAleksander Isak pri RB LeipziguAleksander Isak in tudi odločil srečanje. Slovaki so v samem zaključku sicer pritisnili proti vratom Aleksander Isak, a si niso priigrali niti ene res konkretne priložnosti. Švedska se je tako začasno povzpela na vrh skupine E.

Veselje Švedov po golu Emila Forsberga. Foto: Guliverimage

Hrvaška se je spravila v težave

Druga tekma dneva je v očeh Hrvatov že skorajda predstavljala boj za biti ali ne biti. Vse skupaj se je še dodatno zapletlo po udarcu povratnika Dejana Lovrena s komolcem, po katerem je sodnik po posredovanju VAR pokazal na belo točko. K žogi je pristopil okrvavljeni Čeh Patrick Schick, ki se je malo pred tem znašel v omenjenem dvoboju s hrvaškim branilcem, in rutinirano zabil za vodstvo Češke, ter postavil izid polčasa. Hrvatje so v drugem delu igre pritisnili, kar se jim je obrestovalo že v uvodu, ko so prek Ivana Perišića izenačili. Do konca tekme nato zadetkov kljub velikemu številu priložnosti nismo videli, kar pomeni, da je Hrvaška po dveh krogih pri le eni sami točki, Češka na drugi strani pa je z nogo in pol že v izločilnih bojih. Schick je prvi nogometaš, ki je na Euru dosegel tri zadetke.

Petindvajset let po mojstrovini Gascoigna

Angleško-škotski obračun je zagotavljal poslastico. V sosedskem obračunu, že 115. v bogati zgodovini (Angleži so zmagali 48-krat, Škoti pa 41-krat), so bila prisotna posebna čustva, na nasprotnih straneh so se znašli mnogi soigralci iz največjih angleških klubov. Po 25 letih sta se zgodovinska rivala znova udarila na velikem tekmovanju. Takrat je dvoboj potekal na starem Wembleyju, Angleži, za katere je igral tudi zdajšnji selektor Gareth Southgate, pa so zmagali z 2:0 in se pozneje prebili do polfinala. Na tistem dvoboju je dosegel Paul Gascoigne enega najlepših zadetkov v zgodovini angleške reprezentance.

Veselje Paula Gascoigna po nepozabnem zadetku proti Škotski (2:0) leta 1996 na Euru v Londonu Foto: Reuters

Tokrat derbi brez zadetkov

Srečanje je ponudilo vse zgoraj našteto, razen zadetkov. Najlepšo priložnost je že v uvodu zapravil John Stones, ki je stresel okvir škotskih vrat. Najbolj nevaren na nasprotni strani je bil, prav tako v prvem polčasu, Stephen O'Donnell, a mu je veselje z mojstrsko obrambo preprečil Jordan Pickford. Tudi v drugem polčasu smo videli nekaj lepih priložnosti, a ostalo je pri začetnih 0:0. Tako v boju za napredovanje ostajajo vse štiri reprezentance v skupini D.