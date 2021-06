Otoški obračun brez zmagovalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški in škotski nogometaši so se na današnji tekmi 2. kroga na londonskem Wembleyju razšli brez golov. Na današnji prvi tekmi skupine D so Hrvati in Čehi v Glasgowu remizirali 1:1.

Anglija : Škotska 0:0 Stadion Wembley, gledalcev 22.500, sodniki: Lahoz, Devis, del Palomar (vsi Španija).



Anglija: Pickford, James, Stones, Mings, Shaw, Rice, Phillips, Sterling, Foden (od 63. Grealish), Mount, Kane (od 74. Rashford).



Škotska: Marshall, Hanley, McTominay, Tierney, O'Donnell, Gilmour (od 76. Armstrong), McGregor, McGinn, Robertson, Dykes, Adams (od 86. Nisbet).



Rumena kartona: McGinn, O'Donnell.

Rdeči karton: /.

Tekma tradicionalnih otoških tekmecev se je na kultnem Wembleyju pred 22.500 gledalci končala brez golov. Po dveh krogih v skupini D imata Anglija in Češka po štiri točke, Hrvaška in Škotska pa po eno. Para zadnjega kroga sta Hrvaška - Škotska in Češka - Anglija, obe tekmi pa bosta v torek, 22. junija.

Angleško-škotski obračun - to je bil že njun 115. medsebojni dvoboj, na njih je doslej Anglija dosegla 48 zmag, Škotska 41, 26 tekem pa se je končalo z neodločenim izidom - so bolje pričeli izbranci škotskega selektorja Steva Clarka, ki so že v drugi minuti izpeljali obetavno akcijo, po podaji Stephena O'Donnella z desne strani pa je strel Cheja Adamsa v zadnjem trenutku blokiral John Stones.

Favorizirani Angleži so si po začetnem tipanju med 11. in 13. minuto priigrali dve lepi priložnosti. Najprej je po kotu z desne strani Stones po strelu z glavo zatresel okvir škotskih vrat, dve minuti kasneje pa je Raheem Sterling lepo podal z leve strani do Masona Mounta, ki je streljal mimo leve vratnice škotskega vratarja Davida Marshalla.

John Stones je stresel okvir škotskih vrat. Foto: Guliverimage

V deževnem Londonu je v nadaljevanju igra bolj ali manj potekala med obema kazenskima prostoroma, Angleži in Škoti pa so se srčno borili za vsak košček igrišča. V 30. minuti so znova zagrozili Škoti, po voleju Stephena O'Donnella pa se je z izjemno obrambo izkazal angleški vratar Jordan Pickford.

Izbranci angleškega selektorja Garetha Southgata so bolje začeli drugo polovico tekme. Že v 48. minuti so si priigrali prvo priložnost, a je "projektil" Mounta z 20 metrov ubranil Marshall, sedem minut kasneje pa je Reece James z roba kazenskega prostora meril malenkost previsoko.

Foto: Guliverimage

V nadaljevanju so si obetavnejše priložnosti priigrali Škoti. V 62. minuti je (pol)volej Lyndona Dykesa z golove črte izbil James, v lepi priložnosti se je v 78. minuti znašel tudi Adams, a je slabo zadel žogo in nekoliko z desne strani s sedmih metrov streljal visoko čez gol, tako da je ostalo pri 0:0.

Danes je bila na sporedu tudi ena tekma 2. kroga v skupini E. Švedska je v Sankt Peterburgu premagala Slovaško z 1:0, druga tekma med Španijo in Poljsko se bo v soboto v Sevilli pričela ob 21. uri.