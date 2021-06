Nemci s prepričljivo igro nadigrali branilce naslova

Nemški navijači so bili v zadnjem času nekoliko razočarani s predstavami svoje reprezentance, a po obračunu s Portugalsko so lahko boljše volje. Njihovi ljubljenci so prvih 60 minut kazali zelo dobro predstavo, ki so jo na koncu kronali z zmago, ki jih je povsem približala napredovanju v osmino finala. Zdaj imajo isto število točk kot Portugalci, za točko zaostajajo za Francozi, Madžarom, s katerimi se bodo pomerili v zadnjem krogu predtekmovanja, pa bežijo za dve.

Tekma se je začela z veliko ofenzivo Nemcev. Portugalski vratar Rui Patricio je moral kar nekajkrat posredovati, čeprav stoodstotne priložnosti ni bilo. So pa Nemci prek Robina Gosensa dosegli gol, ki pa ga je sodnik razveljavil, saj je bil Serge Gnabry pred tem v nedovoljenem položaju.

V času največje nemške premoči pa so dotlej nebogljeni branilci naslova v 15. minuti nepričakovano povedli. Bernardo Silva je začel protinapad, z dolgo podajo zaposlil Dioga Joto, ki je nesebično podal žogo do Cristiana Ronalda, ta pa jo je le potisnil v prazno mrežo.

Prejeti zadetek je prekinil napade gostiteljev, gosti so za nekaj časa vzpostavili ravnotežje, a to je bilo le zatišje pred novim nemškim viharjem. Ta je prišel po pol ure igre, namen pa dosegel v 35. minuti. Gosens je z volejem z leve strani sprožil udarec (le sam ve, ali je podajal ali streljal), žoga ni letela v okvir vrat, a je zadela Robena Diasa in končala v mreži.

Že štiri minute pozneje so Portugalci doživeli nov šok, dosegli so še en avtogol, žogo je po podaji Joshue Kimmicha v gol preusmeril Raphael Guerreiro.

Gnabry bi ob koncu lahko še povišal vodstvo, toda Patricio je poskrbel, da so nogometaši na odmor odšli z minimalno prednostjo elfa.

Kar ob koncu prvega ni uspelo Gnabryju, je na začetku drugega Kaiju Havertzu. Po fantastični akciji celotnega napada, ki si je izmenjal številne hitre podaje, je nogometaš Chelseaja izkoristil podajo Gosensa, ki se je nato v 60. minuti še sam vpisal med strelce, potem ko mu je žogo na glavo natančno serviral Kimmich.

Po visokem vodstvu so domači malo popustili, kar so tekmeci izkoristili. V 67. minuti sta Ronaldo in Jota izmenjali vlogi, ki sta ju imela pri prvem golu, Liverpoolov napadalec je izid znižal.

Portugalci bi z malo sreče lahko prišli še bližje, Renato Sanches je 15 minut pred koncem zadel vratnico, do konca pa je imela še eno priložnost tudi Nemčija, Leon Goretzka je streljal čez gol.