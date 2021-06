Danska ponižala Wales s kar 4:0

Wales : Danska 0:4 (0:1) Stadion Johan Cruijff Arena, gledalcev 16.000, sodniki: Siebert, Seidel, Foltyn (vsi Nemčija).

Strelci: 0:1 Dolberg (27.), 0:2 Dolberg (48.), 0:3 Maehle (89.), 0:4 Braithwaite (90.). Wales: Ward, B. Davies, Mepham, Rodon, C. Roberts (od 40. Williams), Allen, Morrell (od 60. Wilson), Bale, Ramsey, James (od 78. Brooks), Moore (od 78. T. Roberts).

Danska: Schmeichel, Christensen, Kjaer (od 77. Andersen), Vestergaard, Maehle, Delaney (od 60. Jensen), Hojbjerg, Stryger (od 77. Boilesen), Braithwaite, Dolberg (od 70. Cornelius), Damsgaard (od 60. Noergaard). Rumeni kartoni: Rodon (26.), Moore (40.), Brooks (80.), Bale (90.).

Rdeči karton: Harry Wilson (90.).

Dancem je po dveh porazih na začetku EP in velikem šoku, potem ko je na igrišču med dvobojem proti Finski (0:1) srčni zastoj doživel Christian Eriksen, uspel veliki met. Potem ko so kljub zelo dobri predstavi izgubili še v drugem krogu proti Belgiji (1:2) in kožo rešili z visoko zmago proti Rusiji (4:1), so bili v osmini finala večji del dvoboja prepričljivo boljši tekmec tudi proti Walesu.

Valižani so sicer dobro odprli obračun in bili v prvih 20 minutah boljši tekmec. V deseti minuti so bili zelo blizu vodstva, potem ko je Gareth Bale le za las sprožil mimo desnega spodnjega kota vratarja Kasperja Schmeichla. Bale je od daleč sprožil tudi dve minuti kasneje, v 18. minuti pa je Kasper Schmeichel ukrotil še preusmerjen strel Daniela Jamesa.

Nato je ritem v prvem polčasu narekovala le še Danska. V 24. minuti je osrednji branilec Jannik Vestergaard z glavo meril prek vrat, bolj natančen pa je bil Dolberg v 27. minuti. Žogo je napadalec francoske Nice sprejel zunaj kazenskega prostora, nato pa z natančnim strelom premagal nemočnega Dannyja Warda v vratih Walesa.

Foto: Reuters

Zadetek je sprostil Dance, ki so še bolj silovito pritisnili. Sijajno se je po lepi danski akciji pred vrati v 32. minuti znova znašel Dolberg, zvito poskusil, a je bil Ward na mestu. Tik pred polčasom je imel priložnost še moštveni kolega Josipa Iličića pri Atalanti Joakim Maehle, a je njegov strel v kot odbil valižanski čuvaj mreže.

Danci hitro povedli z 2:0

Drugi polčas so Danci odprli udarno. V 48. minuti je lepo prodrl Martin Braithwaite, podal v sredino, tam pa je rezervist Neco Williams na pamet žogo podal v nevarno območje. Dobro je bil postavljen Dolberg, žogo ustavil in jo z močnim strelom poslal za hrbet Warda.

Bale je bil še naprej najbolj nevarni Valižan na zelenici, v 53. minuti pa se je po predložku s strani slabo odzval z glavo in žogo poslal mimo vrat. James v 59. minuti močno streljal, a je žoga na poti proti vratom zadela Andreasa Christensena v glavo. V 63. minuti je slabo meril še Joe Allen, na drugi strani pa je nekaj minut kasneje za nekaj centimetrov zgrešil rezervist Mathias Jensen.

Foto: Reuters

Danci so Valižanom prepustili vajeti igre. Kljub nekaj lepim akcijam pa jim je vselej zmanjkala pika na i ob zaključku napadov. So pa zato iz protinapadov nevarno pretili Danci. V zadnjih desetih minutah je Braithwaite nenatančno meril s prostega strela, kasneje pa je v 86. minuti iz neposredne bližine zadel še vratnico.

Maehle je nato v 89. razrešil vse dvome o zmagovalcu, ko je po podaji Jensena preigral svojega čuvaja in z levico neubranljivo meril v krajši Wardov kot. Po daljšem pregledu v sobi za Var pa je globoko v sodnikovem podaljšku do zadetka prišel še Braitwaite, ki je natančno meril z levico po podaji rezervista Andreasa Corneliusa.

Še pred četrtim danskim zadetkom je za dodatno črn večer polfinalistov zadnjega EP v Franciji 2016 z rdečim kartonom pred iztekom rednega dela poskrbel rezervist Harry Wilson.

Danska se bo v Bakuju 3. julija pomerila proti zmagovalcu obračuna med Nizozemsko in Češko.