Danci od skorajšnje tragedije do evforije, v osmini finala tudi Avstrijci

Na evropskem prvenstvu v nogometu so znane še končne uvrstitve tudi v skupinah B in C. Nizozemska je z zmago (3:0) nad Severno Makedonijo potrdila prvo mesto, napredovanje v osmino finala pa si je priigrala tudi Avstrija, ki je z 1:0 premagala neprosredne tekmece Ukrajince. Danci so v Köbenhavnu s 4:1 premagali Rusijo in si zagotovili osmino finala, saj so Belgijci v St. Peterburgu z 2:0 ugnali Finsko, ki pa še lahko upa na zaključne boje kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Med 16 se je uvrstila tudi Švica.

Izjemno napeto je bilo v ponedeljek zvečer v Köbenhavnu in St. Peterburgu, saj so imele v skupini B poleg Belgije, ki si je osmino finala zagotovila že pred današnjimi tekmami, možnost za napredovanje prav vse preostale reprezentance.



Toda, Danci, ki so prvenstvo začeli s skorajšnjo izgubo soigralca Christiana Eriksena, so danes s 4:1 premagali Ruse, Belgijci pa Fince po 53-letni suši, in v izločilne boje tako potujeta neporažena Belgija in Danska s prvimi tremi osvojenimi točkami. Toliko jih imajo sicer tudi Finci, ki še lahko upajo, da si bodo sodelovanje na Euru podaljšali kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc, kot Rusija, ki se na zadnjem mestu v skupini poslavlja od tekmovanja. Danci pa so razveselili tudi Švicarje, saj so si kot tretjeuvrščena ekipa skupine A, v kateri so zbrali 4 točke, zagotovili napredovanje. Tretjeuvrščeni reprezentanci skupin B in C, to sta Finska in Ukrajina, sta namreč osvojili tri točke, tako da je Švica zagotovo ena izmed štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Slovo Pandeva in rekord Wijnalduma

Nizozemci so na stadionu Johana Cruyffa v Amstedamu s 3:0 premagali Severno Makedonijo, ki je tako svoje krstno evropsko prvenstvo sklenila s tremi porazi. Zadnjo reprezentančno tekmo je odigral Goran Pandev, dolgoletni kapetan in vlečni konj makedonskih podvigov.

Georginio Wijnaldum je novi strelski rekorder nizozemske reprezentance. Foto: Guliverimage



Pri skoraj 38 letih je odigral 122. tekmo, zadnjo za izbrano vrsto. Na tem prvenstvu se je podpisal tudi pod zgodovinski, krstni zadetek Makedonije na Euru, ko je zatresel avstrijsko mrežo, danes pa ob ovacijah v 68. minuti zapustil igro. Že pred tekmo so ga z lepo gesto počastili tudi nizozemski nogometaši.

Po tekmi je na morebiten odhod z mesta makedonskega selektorja namignil Igor Angelovski. "Moja pogodba se julija izteče in to je moje zadnje opravilo. Pogodba mi poteče. Vesel sem, da sem bil del tega," je povedal na novinarski konferenci.



Tulipani, ki so imeli nastop v osmini finala zagotovljen že pred današnjo tekmo, so zmagali s 3:0, Memphis Depay je dosegel prvi gol, naslednja dva pa novopečeni vezist PSG Grigorio Wijnaldum, ki je tako postal najboljši strelec nizozemske reprezentance vseh časov. To sta bila namreč že njegov 24. in 25. gol, s slednjim je prehitel Marca van Bastna in Dirka Kuyta (oba 24 golov).

Avstrijci so si priborili osmino finala. Foto: Guliverimage

Avstrijci v osmino finala

Avstrijci so v Bukarešti z 1:0 premagali Ukrajino in si zagotovili napredovanje v izločilne boje. Tekmo so odločili že v 21. minuti, ko je podajo Davida Alabe v zadetek spremenil Christoph Baumgartner. Ta polčasa ni dočakal na igrišču, po trku z Ukrajincem Iljo Zabarnjim se je poškodoval - sumijo na pretres možganov - in v 37. minuti zapustil zelenico. Ukrajina še lahko upa na uvrstitev v izločilne boje kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc.

Kdo se je že uvrstil med najboljših 16? Italija, Wales, Švica, Nizozemska, Belgija, Avstrija, Danska Že znana para osmine finala:

Italija - Avstrija

Wales - Danska