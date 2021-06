Avstrijci po zmagi nad Ukrajinci napredovali v osmino finala

Avstrijska nogometna reprezentanca je v tretjem krogu evropskega prvenstva v Bukarešti premagala Ukrajino z 1:0 (1:0) in osvojila drugo mesto v skupini C. Edini gol na tekmi je v 21. minuti dosegel Christoph Baumgartner. Avstrija se bo v osmini finala pomerila z Italijo, njuna medsebojna tekma bo 26. junija v Londonu.

Avstrija se je po današnji zmagi prvič prebila v izločilne boje, na predhodnih EP v Švici in Avstriji 2008 ter v Franciji 2016 je izpadla po skupinskem delu tekmovanja.

Naša severna soseda je na letošnjem EP v skupinskem delu premagala Severno Makedonijo s 3:1 in izgubila proti Nizozemski z 0:2, medtem ko je Ukrajina klonila proti Nizozemski z 2:3 ter ugnala Severno Makedonijo z 2:1.

V skupini C je Nizozemska zbrala vseh devet točk, Avstrija šest, Ukrajina tri, Severna Makedonija pa v prvem delu tekmovanja ni osvojila nobene točke in je že končala nastope na svojem prvem velikem turnirju.

Srdit boj za vsak košček igrišča

Na ukrajinsko-avstrijskem obračunu v romunski prestolnici se je uvodoma razplamtel odprt boj za vsak košček igrišča. Oboji so igrali odprto in pokazali silno željo po zmagi ter preboju v osmino finala, malenkostno bolj aktivni pa so bili Avstrijci, ki so povedli v 21. minuti.

Po kotu z leve strani, ki ga je izvajal David Alaba, se je v ukrajinskem kazenskem prostoru najbolje znašel Christoph Baumgartner in s petih metrov ukanil nemočnega Georgija Buščana.

Do konca polčasa umirili tekmeca

Izbranci ukrajinskega selektorja Andreja Ševčenka so po prejetem golu za kratek čas prevzeli pobudo na igrišču in si v 29. minuti priigrali prvo in edino resno priložnost na tekmi. V glavni vlogi je bil Mikola Šaparenko, ki je z leve strani prodrl v avstrijski kazenski prostor in sprožil močan strel, a se je izkazal vratar Daniel Bachmann.

Naši severni sosedi so do konca polčasa umirili Ukrajince. V 37. minuti bi po kombinirani akciji lahko podvojili vodstvo, po močnem in natančnem strelu Konrada Laimerja pa jim je veselje preprečil Buščan.

Še lepšo priložnost so si priigrali v 42. minuti, po bliskovitem nasprotnem napadu in podaji rezervista Alessandra Schoepfa, ki je v 33. minuti zamenjal Baumgartnerja zavoljo poškodbe glave, pa je bil Marko Arnautović povsem sam pred vratarjem, a je slabo zadel žogo, tako kot Stefan Lainer iz malo manj ugodnega položaja v tretji minuti sodnikovega podaljška.

Potrti Ukrajinci potujejo domov. Foto: Guliverimage

Jalovi napadi Ukrajine

Ukrajinci so v drugem polčasu jalovo napadali, Avstrijci pa so se z disciplinirano predstavo zanesljivo branili in v kali zatrli vse poskuse tekmecev po prevratu. Z drugo zmago na turnirju so se prebili med 16, nekaj teoretičnih možnosti za to pa imajo tudi osmoljenci današnje tekme v Bukarešti. V osmino finala bodo poleg prvo in drugouvrščenih izbranih ekip iz vseh šestih skupin napredovale tudi štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Ob tem kaže omeniti, da se je Avstrija po dolgih 39 letih sploh prvič prebila v drugi del tekmovanja na velikih tekmovanjih, nazadnje ji je to uspelo na svetovnem prvenstvu v Španiji 1982.