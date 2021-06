Danska po visoki zmagi nad Rusijo do osmine finala

Danska nogometna reprezentanca je v tretjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva s 4:1 (1:0) premagala Rusijo in si tudi zaradi belgijske zmage nad Finsko priigrala osmino finala. Danska, Rusija in Finska so v treh tekmah zmagale enkrat, najboljšo medsebojno razliko v golih pa so imeli Danci, ki so tako v skupini B osvojili drugo mesto.

Pred tekmo je bila Rusija druga s tremi točkami, Danska pa je bila brez točk, potem ko jo je v prvem krogu presenetila Finska, v drugem pa je izgubila še z Belgijo. Danci so na prvi tekmi proti Finski ob koncu prvega polčasa ostali brez svojega zvezdnika Christiana Eriksena, ki je doživel zastoj srca. Rusija je prav tako izgubila z Belgijo, Finsko pa je premagala z 1:0.

Danska je tako pred današnjo tekmo za napredovanje potrebovala zmago nad Rusijo z dvema goloma razlike in uspeh Belgije, do česar je na koncu tudi prišlo, saj je Belgija za tretjo zmago z 2:0 premagala Finsko. Za visoko dansko zmago pa so zadeli Mikkel Damsgaard v prvem polčasu ter Yussuf Poulsen, Andreas Christensen in Joakim Maehle v drugem delu igre. Edini gol za Rusijo je z bele točke dosegel Artem Dzjuba.

Danska je tekmo začela z identično enajsterico kot proti Belgiji in že v začetku tekme imela veliko premoč v posesti žoge, a si resnejše priložnosti ni ustvarila. V 18. minuti je v protinapad stekel Rus Aleksandr Golovin, ki je prišel tudi do strela v okvir vrat, a je bil Kasper Schmeichel na mestu. V 30. minuti pa je s 27 metrov proti ruskemu golu nevarno ustreli Pierre-Emile Hojbjerg, vendar je žoga zletela mimo okvira gola.

Osem minut pozneje je po podaji Hoejbjerga 20-letni Damsgaard s 23 metrov neubranljivo streljal in s prvim strelom v okvir vrat svoje reprezentance Dansko popeljal v vodstvo. Le malo pozneje je po kotu do strela z glavo prišel Jannik Vestergaard, a je žoga zletela mimo gola. Danska je tako kot proti Belgiji tudi tokrat dobila polčas z 1:0.

Foto: Reuters

V prvih minutah drugega polčasa je Rusija pritisnila in bila več pri posesti, a si prave priložnosti ni priigrala. Kmalu je znova pobudo prevzela danska izbrana vrsta in v 59. minuti prišla do povišanja vodstva po napaki ruske obrambe. Roman Zobnin je na slepo žogo brcnil nazaj proti vratarju, a je njegovo podajo prestregel Poulsen in z golom s sedmih metrov zanesljivo dosegel svoj drugi zadetek na prvenstvu.

V 68. minuti pa se je v danskem kazenskem prostoru Vestergaard prerival z Aleksandrom Soboljevom, ki je padel, in glavni sodnik je takoj pokazal na enajstmetrovko. Z bele točke je bil zanesljiv Dzjuba, ki je znižal zaostanek na 1:2. A po golu Rusov so znova pritisnili Danci, kar se jim je v 79. minuti tudi obrestovalo.

Po številnih odbitih žogah je ta na koncu prišla do Christensena, ki je zadel z roba kazenskega prostora. Le tri minute pozneje pa je v protinapadu po novi podaji Hoejbjerga ravno znotraj kazenskega prostora zadel Maehle, ki je postavil končnih 4:1.

Danci so si tako zagotovili nastop v osmini finala, kjer se bodo 26. junija v Amsterdamu pomerili z Walesom.

V osmini finala so tudi Italija, Nizozemska in Avstrija.