Nizozemci še brez poraza

Nizozemska nogometna reprezentanca je v tretjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva potrdila prvo mesto v skupini E in zanesljivo s 3:0 (1:0) premagala Severno Makedonijo. Makedonci se od svojega prvega evropskega prvenstva poslavljajo brez osvojene točke, Nizozemci pa so tako kot Italijani dobili vse tri tekme predtekmovanja.

Za Nizozemska sta zadela Memphis Depay v prvem polčasu in dvakrat Georginio Wijnaldum v prvem delu drugega polčasa.

Kapetan makedonske reprezentance Goran Pandev je v Amsterdamu odigral zadnjo tekmo v reprezentančnem dresu, saj je pred tekmo napovedal, da se poslavlja od igranja za reprezentanco.

Makedonci se niso ustrašili

Makedonci se niso ustrašili eminentnih tekmecev in so odločno stopili v tekmo, kljub temu da so bili brez možnosti za napredovanje. Prvič se je mreža zatresla v deveti minuti, ko je zadel Ivan Tričkovski, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V 22. minuti je do strela prišel Aleksander Trajkovski, a je stresel zgolj vratnico. So pa zato dve minuti pozneje zadeli Nizozemci.

Daley Blind je na robu svojega kazenskega prostora z drsečim startom vzel žogo makedonskemu kapetanu Pandevu, potem pa sta Donyell Malen in Memphis Depay odlično izpeljala protinapad. Malen je z desne strani podal Depayu, ki je z bližine dosegel drugi gol na prvenstvu. Sodniki so sicer preverili posnetek, če je pri drsečem startu prišlo do prekrška, a je gol obveljal. Depay je bil tudi v nadaljevanju polčasa zelo dejaven, a so nogometaši Severne Makedonije oba njegova strela blokirani. Ekipi sta bili pri posesti žoge v prvem polčasu skoraj poravnani, malenkost več je bila v nogah Nizozemcev (51 odstotkov).

Wijnaldum do 25. gola

Kmalu po začetku drugega polčasa so Nizozemci povišali vodstvo, in sicer je po podaji Depaya do svojega drugega gola na prvenstvu prišel še Georginio Wijnaldum. V 56. minuti so Makedonci imeli prosti strel z 22 metrov, a je vratar Nizozemske Maarten Stekelenburg strel Enisa Bardhija brez težav ubranil. Dve minuti pozneje pa so vodstvo povišali Nizozemci. Poskus Depaya s strani je Stole Dimitrievski ubranil, a se je žoga odbila do Wijnalduma, ki mu ni bilo težko doseči 25 gola v reprezentančnem dresu.

Slovo legendarnega Gorana Pandeva. Foto: Guliverimage

V 66. minuti je Wout Weghorst zamenjal Depaya in že kmalu po vstopu v igri stresel prečko. V 68. minuti je ob špalirju svojih soigralcev in glasnem aplavzu na stadionu igrišče zapustil Pandev, ki je tako zaključil reprezentančno pot. Danes je za Makedonijo zaigral 122-ič. V 73. minuti je po podaji Bardhija in izigrani obrambi zadel Darko Čurlinov, a je bil gol zaradi njegovega prepovedanega položaja razveljavljen. V nadaljevanju si nobena od ekip ni ustvarila resnejše priložnosti.

Nizozemska se je v izločilne boje prebila kot zmagovalka skupine, na svojega nasprotnika pa bo morala še počakati. Na drugem obračunu skupine C si je danes napredovanje zagotovila še Avstrija, ki je z minimalnih 1:0 v premagala Ukrajino. Ukrajinci na tretjem mestu v skupini upajo, da se bodo s tremi osvojenimi točkami mogoče kot ena izmed štirih tretjeuvrščenih reprezentanc prebili v osmino finala.

Iz skupine A sta si v nedeljo napredovanje že zagotovila Italija in Wales.

Danes bosta odigrani še zadnji tekmi skupinskega dela v skupini B. Ob 21. uri se bosta pomerili Finska in Belgija ter Rusija in Danska.