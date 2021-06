Belgijci še brez poraza

Nogometaši Belgije so na evropskem prvenstvu na svoji tretji tekmi še tretjič zmagali. V St. Peterburgu so z 2:0 (0:0) premagali Finsko.

Belgijci so predtekmovalno skupino končali, kot je marsikdo pričakoval, s stoodstotnim izkupičkom. V zadnjem krogu jim ni bila kos niti Finska, ki z njimi ni izgubila že od leta 1968 in je imela pred tekmo boljši izkupiček na medsebojnih tekmah. Do ugodnega rezultata, to bi bila za njo že točka, s katero bi že napredovala, so Finci poskušali priti z obrambno igro, ki pa do konca ni obrodila sadov.

Belgija, ki je zadnjo tekmo skupine začela z nekoliko spremenjeno postavo, a je bila tudi ta dovolj kakovostna, da je bila na igrišču popoln gospodar. Neprestano je prihajala pred in v kazenski prostor tekmecev, toda dolgo časa jim je manjkal zaključni strel.

V drugi polovici prvega polčasa pa so prišli tudi strelski poskusi. Finski vratar Lukas Hradecky je moral trikrat posredovati, najbolj se je izkazal tik pred odhodom na odmor, ko je ubranil strel Jeremyja Dokuja z leve strani kazenskega prostora.

Finci, ki v prvem polčasu niso niti enkrat streljali na vrata Thibauta Courtoisa, so nekoliko bolj pogumno začelidrugi del, Glen Kamara je celo poskrbel, da se je Courtois z rokama dotaknil žoge. Toda belgijska ekipa je bila še naprej nevarnejša in konkretnejša.

Foto: Reuters

Hradecky je dvakrat dobro posredoval po priložnostih Edena Hazarda, Romelo Lukaku pa ga je premagal, a kot je pokazal VAR iz nedovoljenega položaja.

Finski vratar pa je v 74. minuti vendarle klonil, za to pa ima tudi sam nekaj zaslug. Po kotu je bil pred vrati najvišji Thomas Vermaelen, po njegovem poskusu z glavo se je žoga odbila od vratnice, Hradecky jo je poskušal ujeti, vendar se mu je izmuznila iz rok in končala v mreži.

Finci so bili po prejetem golu prisiljeni v bolj napadalno igro, kar je tekmecem dalo več prostora, kar so tudi izkoristili. V 81. minuti je Kevin De Bruyne v kazenskem prostoru našel Lukakuja, ki se je odlično znašel in dosegel že svoj tretji gol na prvenstvu.