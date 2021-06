Belgija po veliki drami izločila evropske prvake

Na evropskem prvenstvu v nogometu so znani že štirje četrtfinalisti. Italiji in Danski sta se v nedeljo pridružili še Češka in Belgija. Čehi so v Budimpešti presenetili Nizozemsko (2:0) in po rdečem kartonu Matthijsa de Ligta nadigrali tulipane, rdeči vragi pa so v nogometni poslastici v Sevilli po zaslugi mojstrskega zadetka Thorgana Hazarda izločili Portugalsko (1:0), ki tako ne bo ubranila evropskega naslova.

Po pestri soboti, ko sta se med najboljših osem zavihteli Danska (4:0 proti Walesu) in Italija (2:1 po podaljšku proti Avstriji), ima z dvema tekmama osmine finala opraviti tudi nedelja. Začelo se je v soseščini Slovenije.

Čehi z igralcem več nadigrali Nizozemce

''Na tem Euru bi si šteli za uspeh, če bi se prebili vsaj v polfinale. Seveda pa bi si najbolj želeli postati novi prvaki. Ne želimo se uvrstiti le v finale, ampak osvojiti Euro,'' je pred dvobojem v Budimpešti razmišljal selektor tulipanov Frank de Boer. Njegove želje se niso uresničile, tulipani so se spotaknili že na uvodni stopnički izločilnega dela in razočarano zapuščalo madžarsko prestolnico, ki jo je v nedeljo obiskalo na tisoče nizozemskih navijačev. Niso imeli razlogov za veselje, njihovi ljubljenci so doživeli veliko razočaranje.

Čehi, ki so si nastop v osmini finala zagotovili kot tretjeuvrščena ekipa iz skupine D, so na Madžarskem pokazali več in zasluženo napredovali. V uvodnem polčasu ni bilo zadetkov, nato so Nizozemci prek Donyell Malena zapravili imenitno priložnost, ko je mladi napadalec tulipanov sam stekel pred češkega vratarja, v 55. minuti pa je sledil morda odločilen trenutek srečanja. Branilec Juventusa Matthijs de Ligt je prejel rdeči karton.

🇨🇿 Patrik Schick has now scored 4 of the Czech Republic's 5 goals at EURO 2020 🔥🔥🔥#EURO2020 pic.twitter.com/ZEYQStC4Ix — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

To je bil velik udarec za oranžne. Poznejši dogodki so pokazali, da je bil tudi nenadomestljiv. Češka je izkoristila prednost igralca, Tomaš Holeš in Patrik Schick, ki je dosegel kar štiri od petih zadetkov češke izbrane vrste na letošnjem Euru, tako da na lestvici najboljših strelcev zaostaja le za Cristianom Ronaldom, sta zatresla mrežo favoritov dvoboja in poskrbela za sladko zmago z 2:0.

Češki nogometaši so na Madžarskem prekrižali načrte favorizirani Nizozemski. Foto: Reuters

Izbranci Jaroslava Šilhanyja so jo tako zagodli Nizozemski, v četrtfinalu pa se bodo v Bakuju pomerili z Dansko.

Mojstrovina mlajšega izmed bratov Hazard

Po razburljivem srečanju osmine finala v Sevilli je jasno, da bo Evropa 11. julija dobila novega nogometnega vladarja. Branilci naslova Portugalci zapuščajo Euro, saj so proti Belgiji ostali praznih rok. Rdeči vragi, sicer prva reprezentanca sveta iz jakostne lestvice Fife, ki kotira visoko tudi na seznamu favoritov za osvojitev naslova, so zmagali z 1:0. Edini zadetek je v 42. minuti po mojstrskem strelu z razdalje dosegel Thorgan Hazard, mlajši brat Edena Hazarda.

Še vedno aktualni evropski prvaki so v nadaljevanju dvoboja skušali izenačiti, si priigrali kar nekaj priložnosti, a žoga ni hotela v belgijsko mrežo. Portugalci so v drugem delu, zlasti po odhodu Kevina de Bruyneja, ki je moral zaradi poškodbe gležnja zapustiti igrišče v 48. minuti, prevladovali na igrišču. Najbližje so bili izenačenju v 83. minuti, ko je branilec Raphael Guerreiro že premagal Thibauta Courtoisa, a je nastreljal vratnico. Ostalo je pri minimalni prednosti Belgije, ki je tako premagala Portugalsko prvič po letu 1989.

Belgijci so, če upoštevamo tudi kvalifikacije, izenačili rekord evropskih prvenstev po številu zaporednih zmag. Foto: Reuters

Rdeči vragi so dosegli že 14. zaporedno zmago na evropskem prvenstvu, vštevši tudi kvalifikacije, razlika v zadetkih v tem obdobju pa znaša izjemnih 48:4. Belgija je s tem izenačila rekord, ki ga je med letoma 2010 in 2012 postavila Nemčija. Če bo zmagala tudi v četrtfinalu, dvoboj bo potekal prav v Nemčiji (München), na drugi strani pa bodo Italijani, ki niso izkusili poraza že neverjetnih 31 tekem zapored, bodo pisali zgodovino in postavili novi mejnik evropskega nogometa.

Zadnja tekma Ronalda v zgodovini Eurov? Kapetan Portugalske Cristiano Ronaldo, s 14 zadetki rekorder evropskih prvenstev, s petimi goli pa trenutno najboljši strelec tekmovanja, bi tako lahko odigral že zadnjo tekmo v karieri na Euru. Tako je Romelu Lukaku po zmagi nad Portugalsko tolažil poraženca Cristiana Ronalda. Foto: Reuters Leta 2024, ko bo evropsko prvenstvo potekalo v Nemčiji, bo veliki zvezdnik namreč štel že 39 pomladi.

Euro 2020, 15. dan (osmina finala): Nedelja, 27. junij:

Nizozemska : Češka 0:2 (0:0)

Holeš 68., Schick 80.; R.K.: de Ligt 55./Nizozemska

Belgija : Portugalska 1:0 (1:0)

T. Hazard 42.

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska)

4 – Patrik Schick (Češka)

3 – Emil Forsberg (Švedska), Robert Lewandowski (Poljska), Romelu Lukaku (Belgija), Georginio Winjaldum (Nizozemska)

…

Preostali pari osmine finala Eura 2020: Ponedeljek, 28. junij:

Hrvaška – Španija (18.00, Köbenhavn)

Francija – Švica (21.00, Bukarešta) Torek, 29. junij:

Anglija – Nemčija (18.00, London)

Švedska – Ukrajina (21.00, Glasgow)