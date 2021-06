Šok za Hrvaško! Perišić okužen s "korono".

Ivan Perišić se je okužil z novim koronavirusom in vsaj do morebitnega preboja Vatrenih v finale ne bo več mogel pomagati soigralcem.

Foto: Getty Images

S Hrvaške nogometne zveze so pozno sinoči sporočili, da je eden od najboljših igralcev hrvaške reprezentance Ivan Perišić pozitiven na novi koronavirus. Igralec milanskega Interja je že v izolaciji in bo izpustil ponedeljkov obračun Hrvatov s Španijo. Vsi preostali reprezentanti, člani strokovnega štaba in delegacije so bili na testiranju negativni.