Španski nogometaši potopili Slovake, v osmini finala s Hrvati

Španski strateg Luis Enrique je po dveh remijih pošteno premešal svojo uvodno postavo za odločilen obračun s Slovaki za napredovanje v izločilne boje. Mesto centralnega zveznega igralca je prvič na tem turnirju, potem ko je prebolel koronavirus, namenil izkušenemu Sergiu Busquetsu, prvič po novembru 2018 je reprezentančni dres oblekel Cesar Azpilicueta, nova igralca na njegovem uvodnem seznamu sta bila tudi Eric Garcia in Pablo Sarabia.

Španci so takoj zagospodarili v andaluzijski prestolnici in Slovake potisnili na njihovo polovico, po "čudnem spletu okoliščin" pa si že v zgodnjem obdobju tekme priigrali sijajno priložnost za vodstvo.

Glavni nizozemski sodnik Bjorn Kuipers je bližnje srečanje Jakuba Hromade in Kokeja v osmi minuti v slovaškem kazenskem prostoru najprej ocenil kot prekršek španskega vezista, po posredovanju VAR pa je spremenil svojo odločitev in pokazal na enajstmetrovko. Odgovornost je prevzel Alvaro Morata, njegov strel pa je zanesljivo ubranil slovaški vratar Martin Dubravka.

Foto: Guliverimage

Španci so po drugi zapravljeni enajstmetrovki na letošnjem turnirju - prvo je zastreljal Gerard Moreno na tekmi proti Poljakom - še naprej prevladovali. Pablo Sarabia in Pedri sta se v 19. minuti znašla v lepih priložnosti za gol, a sta bila premalo zbrana, v 30. minuti pa je "la roja" vendarle povedla.

Po grobi napaki zadnje slovaške vrste je Sarabia po močnem strelu z roba kazenskega prostora zadel prečko, visoko odbito žogo pa je slabo spremljal do tedaj zelo zanesljivi Dubravka in po izjemno nerodnem posredovanju sam potisnil žogo v mrežo.

Španci so vodstvo podvojili tik pred odhodom na veliki odmor, v tretji minuti sodnikovega podaljška je po podaji Morena z desne strani po strelu z glavo zadel Aymeric Laporte.

Enriquejevi izbranci so v drugi polovici tekme imeli popoln nadzor nad Slovaki, ki so pokazali nekoliko več kot v prvem polčasu, izrazitih priložnosti za zadetek pa si niso priigrali zavoljo disciplinirane igre Špancev. Ti so v 56. minuti že vodili s 3:0, po kombinirani akciji in podaji Jordija Albe z leve strani je po natančnem strelu z osmih metrov zadel Sarabia, na 4:0 pa je v 67. minuti povišal rezervist Ferran Torres po svojem prvem dotiku žoge na tekmi.

Foto: Guliverimage

Le štiri minute kasneje so Španci že vodili s 5:0, po kombinirani akciji in strelu z glavo Paua Torresa je drugi avtogol na tekmi dosegel Juraj Kucka.