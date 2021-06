Trije danski navijači naj bi se z različico delta okužili med tekmo EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije danski navijači so se med ogledom tekme evropskega nogometnega prvenstva proti Belgiji okužili z različico novega koronavirusa delta, so sporočile danske zdravstvene oblasti. Posledično so 4000 navijačev pozvale k testiranju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.