Švedi z zmago do prvega mesta v skupini, Poljaki domov

Pred začetkom dvoboja sta imeli reprezentanci povsem drugačno izhodišče. Švedi so bili s štirimi točkami že uvrščeni v nadaljevanje Eura 2020, medtem ko so Poljaki po le točki iz prvih dveh tekem nujno potrebovali zmago.

Na koncu se je razpletlo po švedskih notah, poljski superzvezdnik Robert Lewandowski in soigralci pa tekmovanje končujejo že po prvih treh tekmah.

Začetek je pomenil šok za Poljake. Ne le, da niso zadeli, dobili so gol po manj kot 100 sekundah igre. Za hladen tuš je poskrbela poljska obramba, ki ji ni uspelo izbiti žoge izpred svojega kazenskega prostora. Nato je po levi prodrl Emil Forsberg in z natančnim strelom z desetih metrov matiral Wojciecha Szczesnyja.

Švedi so imeli do 17. minute še dve polpriložnosti, a brez večje nevarnosti, potem pa je prišel eden ključnih trenutkov tekme.

Po poljskem kotu je najprej v 17. minuti do strela z glavo prišel Lewandowski. Žogo je usmeril v tla, od koder se je odbila v prečko, potem pa nazaj k njemu. Lewandowski se v tej akciji ni izkazal z natančnostjo. Žogo je namreč še drugič poslal v prečko.

Švedi so v nadaljevanju prvega dela prepustili pobudo tekmecem, toda bili so dovolj zbrani v obrambi, da še kakšne resne nevarnosti ni bilo.

Foto: Guliverimage

Zadnjo priložnost je imel Piotr Zielinski, vendar je po njegovem močnem strelu švedski vratar žogo odbil v kot.

Nadaljevanje je bilo nadvse razburljivo. Poljaki so morali tvegati vse in so iskali poti do švedskega gola, toda v 59. minuti se je zdelo, da je upov konec. Po hitrem protinapadu Dejana Kuluševskega, ki je tik pred tem vstopil v igro in je pretekel pol igrišča, je njegovo natančno podajo v kazenskem prostoru sprejel Forsberg in zadel za 2:0.

Toda le dve minuti pozneje je odgovor našel tudi Lewandowski. Globinsko podajo na levi strani kazenskega prostora je z odličnim strelom s kakšnih 14 metrov spremenil v zadetek.

A 1:2 Poljakom ni pomenilo še nič, zato se je pritisk nadaljeval. Sicer se je žoga takoj zatem spet znašla v mreži Švedske, toda zaradi prepovedanega položaja Jakuba Šwierczoka gol ni obveljal.

Švedska je nato spet prišla do igre iz prvega dela. Prepustila je pobudo tekmecem, z zbrano obrambo pa skrbela, da Poljska ne bi prišla do preobrata.

Foto: Guliverimage

To ji je uspevalo do 84. minute, ko je spet udaril Lewandowski. Prvi mož Poljske je sprejel podajo na enajstih metrih, se obrnil in natančno zadel za 2:2.

Sledil je zadnji poskus Poljske. Švedi so se umaknili v obrambo, Lewandowski in soigralci pa iskali rešilni tretji gol. Ni ga bilo, zato pa je še enkrat udarila Švedska. Razredčeno poljsko obrambo je v sodnikovem dodatku izkoristil Kuluševski, ki je še enkrat našel dobro postavljenega soigralca, tokrat je bil to Viktor Claessen za končnih 3:2.

Švedi bodo v osmini finala igrali s tretjim iz skupine B, C ali D.