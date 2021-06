Češka prizadejala hud udarec Nizozemski

Nizozemska : Češka 0:2 (0:0) Stadion Puskas Arena, gledalcev 52.834, sodniki: Karasjov, Demeško, Gavrilin (vsi Rusija).

Strelca: 0:1 Holeš (68.), 0:2 Schick (80.). Nizozemska: Stekelenburg, van Anholt (od 81. Berghuis), Blind (od 81. Timber), de Ligt, de Vrij, Dumfries, de Jong, Wijnaldum, de Roon (od 73. Weghorst), Malen (od 57. Promes), Depay.

Češka: Vaclik, Kaderabek, Kalas, Čelustka, Coufal, Souček, Holeš (od 85. Kral), Ševčik (od 85. Hložek), Barak (od 90. Sadilek), Masopust (od 79. Jankto), Schick (od 90. Krmenčik). Rumeni kartoni: Dumfries (46.), de Jong (84.); Coufal (56.).

Rdeči karton: Matthijs de Ligt (55.).

Čehi so bili ves čas enakovreden tekmec favoriziranim Nizozemcem, po rdečem kartonu Matthijsa de Ligta v drugem polčasu pa so po zaslugi Tomaša Holeša in Patrika Schicka številčno prednost na zelenici pretvorili v četrtfinalno vstopnico.

Tam bodo igrali prvič po letu 2012 na Poljskem in v Ukrajini, sicer pa so leta 1996 Čehi izgubili v finalu proti Nemčiji na EP v Angliji. Pred letom 1993 je sicer Češkoslovaška slavila na EP leta 1976 v Jugoslaviji.

Nizozemska, sicer ena od treh reprezentanc s popolnim izkupičkom v skupinskem delu, pa se je presenetljivo poslovila že na začetku izločilnih bojev. Tekme v skupinskem delu je igrala na domačem stadionu v Amsterdamu.

V prvem polčasu sta imeli obe izbrani vrsti nekaj lepih priložnosti, da spremenita začetni izid. Nizozemski branilec Matthijs de Ligt je v osmi minuti že preskočil vratarja, a v zahtevnem položaju žoge z glavo ni mogel preusmeriti v mrežo.

Pet minut kasneje je Denzel Dumfries po dolgi podaji z glavo preigral vratarja, nato pa sprožil iz zahtevnega položaja, a je nogo podstavil Tomaš Kalas in žogo preusmeril v kot. V 22. minuti so bili po desni strani nevarni Čehi. Petr Ševčik je v sredino poslal nevarno žogo, Tomaš Souček pa je s petih metrov preslabo zadel žogo z glavo. V 28. minuti se je moral izkazati tudi Maarten Stekelenburg, a mu nekoliko odbit strel Schicka ni povzročil preglavic.

Foto: Reuters

Nato so vajeti igre prevzeli Nizozemci, najlepšo priložnost pa so si vseeno priigrali Čehi. V 38. minuti je do strela okoli 7 metrov od vrat nekoliko z desne prišel Antonin Barak, a je sijajno v zadnjem hipu posredoval de Ligt. Dve minuti kasneje je Dumfries znova odlično prodrl, tokrat po levi strani, podajo v sredino pa je s srečno odbil Tomaš Vaclik v čeških vratih.

V drugem polčasu je v 51. minuti sijajno priložnost ena na ena z vratarjem Vaclikom lahkomiselno s preigravanjem zapravil Donyell Malen. Le minuto kasneje je nespametno na drugi strani z roko posredoval de Ligt, ko je ustavljal Schicka. Po drugem pregledu posnetka ruskega sodnika Sergeja Karasjova pa je prejel rdeči karton, saj je žogo in češkega napadalca ustavil na poti do izrazite priložnosti.

Ruski sodnik je izključil Matthijsa de Ligta. Foto: Reuters

V 64. minuti je Dumfries rešil Nizozemsko, potem ko je po odbiti žogi po predložku mladi bočni branilec podstavil nogo ob strelu Pavla Kaderabeka. Čehi so z igralcem več še naprej pritiskali in v 68. minuti le prišli do vodstva. Po nespametnem prekršku Patrika van Anholta je podajo s strani Schicka nazaj v sredino poslal Kalas, Holeš pa je z glavo našel luknjo mimo treh Nizozemcev na golovi črti.

Čehi so spravili v delirij številne navijače, ki so se odpravili v Budimpešto. Foto: Reuters

Varovanci Franka de Boerja so nato sicer pritisnili proti češkim vratom, a to ni obrodilo sadov. Na drugi strani pa so po lepi akciji Holeša in piki na i Schicka povišali vodstvo in razrešili vse dvome o zmagovalcu obračuna v madžarski prestolnici.

Drevi bo ob 21. uri v španski Sevilli še obračun med Belgijo in Portugalsko.