Ronaldo zapušča Euro, rdeči vragi v četrtfinalu

Belgija je četrti četrtfinalist nogometnega evropskega prvenstva. Na današnji tekmi osmine finala je z minimalnim izidom 1:0 premagala evropsko prvakinjo Portugalsko. Edini gol na tekmi je v 42. minuti dosegel Thorgan Hazard. Portugalci so bili podjetnejši, imeli so veliko več priložnosti, vendar pa jim ni uspelo premagati belgijskega vratarja Thibaulta Courtoisa. V četrtfinalu se bodo belgijski nogometaši pomerili z italijanskimi.

Belgija : Portugalska 1:0 (1:0) Stadion La Cartuja, gledalcev 11.000, sodniki: Brych, Borsch, Lupp (vsi Nemčija).

Strelec: 1:0 T. Hazard (42.). Belgija: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard (od 90. Dendoncker), De Bruyne (od 48. Mertens), Lukaku, E. Hazard (od 87. Carrasco).

Portugalska: Patricio, Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro, Moutinho (od 55. Felix), Palhinha (od 78. Pereira), Sanches (od 79. Oliveira), Silva (od 55. Fernandes), Ronaldo, Jota (od 70. Silva). Rumeni kartoni: Alderweireld, Vermaelen; Palhinha, Dalot, Pepe.

Rdeči karton: /.

To je bilo prvo srečanje Portugalcev in Belgijcev na velikih turnirjih EP, sicer pa 19. Pred tem je Portugalska slavila šestkrat, Belgija petkrat, sedemkrat sta se ekipi razšli brez zmagovalca.

Pri Portugalcih sta tokrat začela Diogo Dalot in Joao Palhinha namesto Nelsona Semeda in Danila Pereire. Evropski prvaki so bolje začeli tekmo in bili nevarnejši. V šesti minuti je po hitri akciji Portugalcev s strani mimo gola streljal Cristiano Ronaldo, ki je imel novo lepo priložnost v 24. minuti, ko je izvajal prosti strel s 25 metrov. Žoga je letela mimo živega zidu v okvir vrat, a je Courtois žogo odbil.

Mojstrovina mlajšega od bratov Hazard

Proti koncu polčasa pa so nevarneje zapretili tudi Belgijci. V 37. minuti je z zunanjim delom stopala z roba kazenskega prostora streljal Thomas Meunier, a je žoga za pol metra letela mimo desnega zgornjega kota gola. Pet minut pozneje pa je za vodstvo prve ekipe na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fifa s svojim drugim golom na prvenstvu poskrbel Thorgan Hazard. Mlajši od bratov Hazard je po podaji Meunierja z 20 m zadel z močnim diagonalnim strelom.

Thorgan Hazard je popeljal Belgijo med najboljših osem. Foto: Reuters

Ob koncu prvega polčasa je bil nad Kevinom De Bruynejem storjen prekršek od zadaj, v drugem polčasu se je sicer vrnil na igrišče, a je že po nekaj minutah zahteval menjavo in zapustil igrišče. Znova so bili podjetnejši evropski prvaki, do priložnosti je v 58. minuti prišel Diogo Jota, a je strel letel preko gola, tri minute pozneje pa je do strela z glavo prišel Joao Felix, a je bil Courtois na mestu. Nekaj trenutkov pozneje so zapretili tudi Belgijci, do strela je izven kazenskega prostora prišel Romelu Lukaku, vendar je žoga letela izven okvira gola.

V nadaljevanju so bili znova nevarnejši Portugalci, ki so do resnejše priložnosti prišli v 82. minuti. Po podaji s kota je do strela z glavo prišel Ruben Dias, a je belgijski vratar žogo odbil. Je bil pa Courtois premagan minuto pozneje, a je strel Raphaela Guerreira zaustavila vratnica. Portugalci so močno pritiskali in iskali izenačenje, v 89. minuti je lepo priložnost imel tudi Andre Silva, vendar je bil Courtois vsakič na mestu. Na koncu je ostalo pri minimalnih 1:0 za Belgijo.

Na igrišču so se večkrat razvnele strasti, najbolj po ostrem prekršku Pepeja, ko je prejel rumeni karton. Foto: Reuters

Portugalska tako ne bo ubranila naslova iz Francije 2016, prvenstvo pa zapušča tudi najboljši strelec prvenstva Ronaldo, ki je v skupinskem delu zadel petkrat.

Četrtfinalni obračun še neporaženih Belgije in Italije bo v petek, 2. julija, ob 21. uri v Münchnu.

Drugi že znani četrtfinalni par je Češka - Danska. Za mesto v polfinalu pa se bodo Čehi in Danci merili 3. julija ob 18. uri v Bakuju.

Preostali četrtfinalisti bodo znani v ponedeljek in torek.