Švica v četrtfinalu, svetovni prvaki se poslavljajo

Razburljiv dan na Euru sta na Danskem odprli Hrvaška in Španija. Izjemno srečanje se je po rednem delu končalo pri 3:3, Španci pa so nato v podaljšku zabili dvakrat in se prebili v četrtfinale. V Romuniji sta se pomerili sosedi Francija in Švica. Tudi tu sta v rednem delu ekipi zabili vsaka po trikrat, drugi podaljšek večera pa ni dal zmagovalca, tako da smo spremljali izvajanje najstrožjih kazni, kjer so slavili Švicarji. Kot edini je v peti seriji svoj strel zapravil francoski zvezdnik Kylian Mbappe.

Napaka vratarja Simona zaznamovala uvod v popoldansko srečanje

Uvod v srečanje v Köbenhavnu je pripadel Špancem, Hrvatje pa so povedli po napaki vratarja Unaija Simona, ki je slabo sprejel povratno podajo Pedrija, žoga pa se je odkotalila v mrežo. Hrvatje so nato dobili krila, nanizali nekaj priložnosti, a zabili niso. Kazen je prišla nekaj minut pred koncem polčasa, ko je Dominik Livaković še uspel ustaviti strel Joseja Gayaja, odbitek pa je pod prečko pospravil napadalec PSG Pablo Sarabia. Rezultat se nato do konca prvega polčasa ni več spremenil.

Miren začetek nadaljevanja, sledila pa je prava drama

Oršić je takole znižal na 2:3. Foto: Guliverimage V prvih nekaj minutah nadaljevanja večjih pretresov ni bilo, nato pa so na sceno stopili Španci. Ferran Torres je lepo zaposlil Cesarja Azpilicueto, ta pa je z bližine zabil z glavo in Španijo povedel v vodstvo. 20 minut kasneje je nato zabil še sam in izgledalo je, da bodo Španci brez težav tekmo pripeljali do konca. S tem pa se ni strinjal Mislav Oršić, ki je bil najspretnejši pri "fliperju" v kazenskem prostoru. Gol je bil potrjen šele s tehnologijo, sodnik Cüneyt Çakır ga je priznal šele nekaj sekund po tem, ko je bila žoga dejansko že čez črto, saj so Španci udarec blokirali prepozno. V sodnikovem podaljšku pa je tribune, na katerih ni manjkalo hrvaških navijačev, v delirij spravil Mario Pašalić, ki je izkoristil podajo Oršića in tekmo prevesil v podaljšek.

Hrvati v uvodu podaljška napadli, nato je sledil šov Olma

Hrvati so takoj na začetku podaljška dvakrat resneje zapretili, neučinkovitost pa se jim je maščevala v 100. minuti, ko je po podaji nekdanjega nogometaša zagrebškega Dinama Danija Olma z izjemnim volejem mrežo Hrvaške razparal Alvaro Morata in tako utišal vse kritike, ki so se pojavljale na njegov račun. Le nekaj minut kasneje je Olmova podaja našla še Mikela Oyarzabala, ta se je znašel iz oči v oči z Livakovćem in žogo zabil v mrežo, ter, kot se je kasneje izkazalo postavil končni rezultat. Hrvatje so v drugem podaljšku še nekajkrat zapretili, ob koncu pa sta se priložnosti ponudili tudi Špancem. Junak podaljška Olmo je stresel tudi okvir vrat.

Poročilo s tekme:

Medel prvi del, boljše nadaljevanje

Foto: Guliverimage Tudi večerna tekma je ponudila pravi triler. V prvem polčasu smo spremljali medlo predstavo obeh moštev, edini gol pa je padel iz edinega strela v okvir vrat. Po podaji Stevena Zuberja je z glavo Švico v vodstvo popeljal Haris Seferović. Francozi so tudi v drugi polčas vstopili slabo, vse skupaj pa se je obrnilo po neizkoriščeni enajstmetrovki Ricarda Rodrigueza. Izkazal se je francoski vratar Hugo Lloris, ki je prebral namero švicarskega branilca. Dvakrat v dveh minutah je takoj po tem dogodku zabil Karim Benzema, 15 minut pred koncem pa je za 3:1 s pravo mojstrovino z roba kazenskega prostora poskrbel Paul Pogba.

Švicarji uporabili hrvaški recept

Foto: Guliverimage Kdor je takrat pomislil, da se bodo Francozi sprehodili v nadaljevanje prvenstva, se je močno zmotili. Borbeni Švicarji so kmalu znižali na le gol zaostanka, še drugič je z glavo zadel Seferović. Da bomo še drugič spremljali podaljške, pa je tik pred iztekom rednega dela poskrbel še Mario Gavranović, ki je z lepim strelom z roba kazenskega prostora ukanil Llorisa. Kingsley Coman bi v zadnjem napadu lahko odločil srečanje, a je zadel le okvir vrat.

Podaljška brez golov, Mbappe tragični junak

V podaljšku smo videli nekaj priložnosti, a žoga ni in ni želela v mrežo, tako da smo prvič na tem turnirju spremljali izvajanje enajstmetrovk. V prvih štirih serijah strelci niso delali napak. Ko je kot peti za Švico zabil Admir Mehmedi, je k žogi pristopil še Kylian Mbappe. Yann Sommer je prebral njegovo namero, ubranil strel in Švici priboril zgodovinsko, prvo zmago po izvajanju najstrožjih kazni na Euru nasploh.

Poročilo s tekme:

Euro 2020, 16. dan (osmina finala): Ponedeljek, 28. junij:

Hrvaška : Španija 3:5 (3:5; 3:3, 1:1) - po podaljšku

Pedri 20./ag., Oršić 85., Pašalić 90+2.; Sarabia 38., Azpilicueta 57., F. Torres 77., Morata 100., Oyarzabal 103.

Francija : Švica 7:8 (3:3, 3:3; 3:3, 0:1) - po enajstmetrovkah

Benzema 57., 59., Pogba 75.; Seferović 15., 81., Gavranović 90.

Rodriguez (Švica) je v 55. minuti zapravil enajstmetrovko.

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska)

4 – Karim Benzema (Francija), Patrik Schick (Češka),

3 – Emil Forsberg (Švedska), Robert Lewandowski (Poljska), Romelu Lukaku (Belgija), Haris Seferović (Švica), Georginio Winjaldum (Nizozemska)

…

Preostala para osmine finala Eura 2020: Torek, 29. junij:

Anglija – Nemčija (18.00, London)

Švedska – Ukrajina (21.00, Glasgow)