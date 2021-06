Svetovni prvaki zapuščajo Euro

Švicarska nogometna reprezentanca je šesta četrtfinalistka evropskega prvenstva. Na tekmi osmine finala je v Bukarešti presenetila svetovne prvake Francoze in do zmage prišla po strelih z bele točke. Odločala je peta serija, v kateri je strel Kyliana Mbappeja ubranil Yann Sommer. Redni del se je končal s 3:3, v podaljšku pa ni bilo golov.

Francija : Švica 7:8 (3:3, 3:3; 3:3, 0:1) - po enajstmetrovkah Nacionalna Arena, gledalcev 25.000, sodniki: Rapallini, Belatti, Bonfa (vsi Argentina).

Strelci: 0:1 Seferović (15.), 1:1 Benzema (57.), 2:1 Benzema (59.), 3:1 Pogba (75.), 3:2 Seferović (81.), 3:3 Gavranović (90.).



Francija: Lloris, Varane, Lenglet (od 46. Coman/od 111. Thuram), Kimpembe, Pavard, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann (od 88. Sissoko), Mbappe, Benzema (od 94. Giroud).

Švica: Sommer, Elvedi, Akanji, Widmer (od 74. Mbabu), Zuber (od 80. Fassnacht), Freuler, Xhaka, Rodriguez (od 87. Mehmedi), Shaqiri (od 74. Gavranović), Embolo (od 80. Vargas), Seferović (od 97. Schär).



Rumeni kartoni: Varane, Coman, Pavard; Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Akanji. Rdeči kartoni: /.

Švico, ki je v drugem polčasu zapravila strel z bele točke za vodstvo z 2:0, je v vodstvo v 15. minuti popeljal Haris Seferović. Za Francoze je potem v v drugem polčasu v razmiku 101 sekunde v drugem polčasu dvakrat zadel Karim Benzema, nato pa v 75. minuti še Paul Pogba. V 81. minuti je zaostanek Švicarjev znižal Seferović, ob koncu rednega dela pa je za izenačenje in podaljšek zadel Mario Gavranović.

V podaljšku golov ni bilo, zato so o zmagovalcu odločali streli z bele točke, kjer so bili prvič na največjih tekmovanjih uspešni Švicarji. To je tudi prva švicarska zmaga nad Francijo, ki je doživela prvi poraz po 19 zaporednih zmagah, na največjih tekmovanjih.

V prvem polčasu si ne ena ne druga reprezentanca ni priigrala veliko priložnosti, Francozi pa sploh niso prišli do strela v okvir vrat. Edini zadetek v prvem delu igre je padel v 15. minuti, ko je do zadetka s prvim in edinim strelom v okvir vrat Huga Llorisa v tem delu igre prišla Švica. Od daleč je streljal Seferović, a so francoski branilci njegov poskus blokirali. Žoga se je potem srečno odbila do Stevena Zuberja, ki je z leve strani poslal predložek pred nasprotnikova vrata. Z glavo je žogo ob levi vratnici in mimo Llorisa poslal Seferović.

Haris Seferović je poskrbel za prvi gol na tekmi. Foto: Guliverimage

V 55. minuti so Švicarji z bele točke imeli lepo priložnost za povišanje vodstva, a je niso izkoristili. Benjamin Pavard je v kazenskem prostoru z drsečim startom podrl Zuberja, sodnik pa je najstrožjo kazen določil po pregledu posnetka. Odgovornost je prevzel Ricardo Rodriguez, a je Lloris njegov poskus zanesljivo ubranil. To je očitno Franciji dalo zagon.

Ricardo Rodriguez je zapravil najstrožjo kazen. Foto: Guliverimage

V 56. minuti je z leve strani nevarno streljal Kylian Mbappe, a je žoga zletela mimo desne vratnice, je pa zato že v naslednjem napadu za izenačenje poskrbel Benzema, ki je odlično zaustavil podajo Mbappeja in zadel z neposredne bližine. Le 101 sekundo pozneje pa je Francija z novim golom Benzemaja prišla v vodstvo. Strel Antoina Griezmana je švicarski vratar Sommer ubranil, a je žogo, ki je letela v lobu, prestregel Benzema, ki mu ni bilo težko zadeti še četrtič na tem EP. To je bil 31 Benzemajev gol v reprezentančnem dresu, s čimer se je izenačil z legendarnim Zinedinom Zidanom.

Karim Benzema je hitro zabil dvakrat. Foto: Guliverimage

V 75. minuti je Paul Pogba natančno streljal z 22 metrov in z zadetkom pod prečko povišal vodstvo galskih petelinov, a se Švicarji niso predali. V 81. minuti je po podaji Kevina Mbabuja znova z glavo zadel Seferović, ki je dosegel tretji gol na prvenstvu. Po hitri akciji Švicarjev in sijajni podaji Granita Xhake pa je za izenačenje in podaljšek v zadnji minuti rednega dela zadel Mario Gavranović.

Mario Gavranović je srečanje popeljal v podaljšek. Foto: Guliverimage

Najlepša priložnost v podaljšku je v 95. minuti pripadla Pavardu, a je bil Sommer na mestu. Ker je ostalo pri izidu 3:3, so o zmagovalcu odločale 11-metrovke.

Za Švico, ki je začela serijo, je zadelo vseh pet nogometašev Gavranović, Fabian Schär, Manuel Akanji, Ruben Vargas in Admir Mehmedi. Za Francijo so zadeli Pogba, Olivier Giroud, Marcus Thuram, Presnel Kimpembe, v peti seriji pa je poskus Mbappeja ubranil Sommer in taki svoji reprezentanci zagotovil uvrstitev med najboljših osem reprezentanc letošnjega EP.