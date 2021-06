Lepotica turnirja Špancem, svetovni podprvaki odhajajo domov

Hrvaška in španska nogometna reprezentanca sta se na stadionu Parken v Koebenhavnu pomerili za mesto v četrtfinalu. Rezultat po rednem delu je bil 3:3 (1:1), v podaljšku pa so bili uspešnejši Španci, ki so si s končnim izidom 5:3 zagotovili uvrstitev med najboljših osem reprezentanc. V podaljšku sta zadela Alvaro Morata in Mikel Oyarzabal.

Hrvaška : Španija 3:5 (3:5; 3:3, 1:1) - po podaljšku Stadion Parken, gledalcev 22.771, sodniki: Cakir, Duran, Ongun (vsi Turčija).

Strelci: 1:0 Pedri (20./avtogol), 1:1 Sarabia (38.), 1:2 Azpilicueta (57.), 1:3 F. Torres (77.), 2:3 Oršić (85.), 3:3 Pasalić (90+2.), 3:4 Morata (100.), 3:5 Oyarzabal (103.).



Hrvaška: Dominik Livaković, Juranović (od 74. Brekalo), Vida, Čaleta-Car, Gvardiol, Modrić (od 114. Ivanušec), Brozović, Kovačić (od 79. Budimir), Vlašić (od 79. Pašalić), Petković (od 46. Kramarić), Rebić (od 67. Oršić).

Španija: Simon, Azpilicueta, Garcia (od 72. P. Torres), Laporte, Gaya (od 78. Alba), Pedri, Busquets (od 102. Rodri), Koke (od 78. Fabian), F. Torres (od 88. Oyarzabal), Morata, Sarabia (od 71. Olmo).



Rumena kartona: Brozović, Caleta-Car. Rdeči karton: /.

Z avtogolom Pedrija so povedli Hrvati, a je za Špance še pred koncem prvega polčasa izenačil Pablo Sarabia. La Roja je v 77. minuti po golu Ferrana Torresa, že pred tem je zadel Cesar Azpilicueta, povedla s 3:1, a so Hrvati z goloma Mislava Oršića in Maria Pašalića, ki je zadel v drugi minuti sodnikovega dodatka, izsilili podaljšek.

V prvem delu 30-minutnega podaljška pa so si Španci z novima dvema goloma priigrali prvi četrtfinale na velikih turnirjih po letu 2012.

Španija je skozi celotno srečanje imela veliko večjo posest žoge, do prve priložnosti pa je prišla v drugi minuti, a je bil hrvaški vratar Dominik Livaković na mestu. V 20. minuti pa je po gromozanski napaki španske izbrane in avtogolu Pedrija do vodstva prišla Hrvaška. Pedri je s sredine igrišča močno poslal žogo nazaj proti svojemu vratarju Unaiju Simonu, ki pa je ni uspel zaustaviti in ta se je skotalila v gol. Sprva so gol pripisali Simonu, nato pa je obveljalo, da je avtogol dosegel Pedri. To je bil že deveti avtogol na tem prvenstvu. Hrvati so po vodstvu nekaj več prihajali na polovico Španije, najlepšo priložnost je v 26. minuti zapravil Mateo Kovačić, ki je žogo z razdalje poslal čez gol.

Unai Simon si je na začetku srečanja privoščil veliko napako. Foto: Guliverimage

Španci so bili še naprej aktivnejši, kar se jim je obrestovalo v 38. minuti. Koke, Pedri in Pablo Sarabia so si znotraj kazenskega prostora podajali žogo, potem pa je do strela z leve strani prišel Jose Gaya. Hrvaški vratar je njegov strel odbil, a je žoga padla na noge Pablu Sarabii, ki mu z devetih metrov ni bilo težko še drugič na tem prvenstvu zadeti.

Pablo Sarabia je še pred odmorom poravnal izid. Foto: Guliverimage

V 57. minuti so Španci prišli do povišanja vodstva. Največ dela je opravil Pedri, ki je prodrl v kazenski prostor, potem pa je lep predložek na šest metrov od gola podal Ferran Torres, z glavo pa je zadel Cesar Azpilicueta. To je bil prvi gol španskega branilca za člansko izbrano vrsto. V naslednjih minutah je do priložnosti za Hrvaško prišel Josko Gvardiol, a je bil Simon na mestu. V 77. minuti pa je Torres po hitri akciji, ko so Španci izigrali hrvaško reprezentanco, in podaji Paua Torresa povišali vodstvo na 3:1. A to Hrvatov ni ustavilo. V 85. minuti je po nekaj zmede v obrambi Španije zadel Mislav Oršić, v drugi minuti sodnikovega dodatka pa je za izenačenje in podaljšek po podaji Oršića z glavo zadel Mario Pašalić.

Veselje Hrvatov ob izenačenju v sodnikovem dodatku rednega dela srečanja. Foto: Guliverimage

Podaljšek sta obe ekipi začeli aktivno, do gola in novega vodstva pa so v 100. minuti prišli Španci. Po podaji Daniela Olma je bil uspešen Morata, ki je lepo zaustavil žogo zadel z leve ob vratarjevi bližnji vratnici. Samo tri minute pozneje pa je la roja prišla do nove prednosti dveh golov. Podajalec v kazenski prostor je bil znova Olmo, zadel pa je Oyarzabal, ki je postavil končnih 5:3 za trikratne evropske prvake (1964, 2008 in 2012).

Alvaro Morata je poskrbel za prvi španski zadetek v podaljšku. Foto: Guliverimage