Pretresljiva izpoved španskega zvezdnika o grožnji s smrtjo otrok

Španski nogometni reprezentant Alvaro Morata je javnosti predstavil temno plat zvezdništva, s katero imajo opravka znani športniki, ko prebirajo komentarje na socialnih omrežjih. Nekateri komentarji so tako nespoštljivi in žaljivi, da presegajo meje sprejemljivega. Napadalec Juventusa je razkril, kaj vse se mu je dogajalo po dvoboju s Poljsko, na katerem je dosegel zadetek, a tudi zapravil nekaj priložnosti.

Nogomet je najbolj priljubljena postranska reč na svetu. Njegovo osnovno poslanstvo naj bi predstavljali športni užitki nogometašev in navijačev. Dokaz, da je takšnega obdobja že davno konec, prinaša tudi izpoved Alvara Morate. V digitalni dobi, ko so svetovni splet preplavila socialna omrežja, so se razpasli komentarji (večinoma anonimnih avtorjev). Zelo neposredni, pogosto žaljivi in provokativni. Številni nogometaši se jih izogibajo, saj si raje nočejo pokvariti dneva, tisti, ki jih spremljajo, pa doživljajo marsikaj neprijetnega.

Želel bi si, da bi se kritiki postavili v njegov položaj

Na tem Euru je zatresel poljsko mrežo, a na tekmi zapravil še obilico zrelih priložnosti. Foto: Reuters Ko je tako Morata, španski reprezentančni napadalec, ki je v zadnji sezoni kot posojen igralec Atletica igral pri Juventusu, po dvoboju s Poljsko (1:1) prebiral komentarje, se mu je zmračilo pred očmi. Na njegov profil se je usul plaz kritičnih sporočil in opazk, med njimi pa so bile tudi hujše grožnje in žaljivke, naperjeni njegovi družini. Vrag je vzel šalo.

Morata po takšnih sporočilih ni mogel ostati ravnodušen, ampak je o njih spregovoril v pogovoru za španski radio Cadena Cope. "Žalili so mojo družino, nekdo je celo zapisal, kako bi rad videl, da mi umrejo otroci. Po tekmi s Poljsko zaradi tega nisem mogel devet ur zatisniti očesa," je dejal 28-letni Madridčan, sicer oče treh otrok. Dvojčka Alessandro in Leonardo bosta prihodnji mesec dopolnila tri leta, Edoardo bo jeseni star eno leto.

"Razumem vse kritike, ker nisem dosegel zadetka. To sprejmem. Bi si pa tudi želel, da bi se tisti, ki me kritizirajo, postavili v moj položaj. Da bi sami dobivali grožnje o tem, kako si nekdo želi, da bi umrli tvoji otroci," ga je začudila brutalnost sporočil in več kot neprimernih groženj, ki so mu nato kratile spanec.

Kdor mu ne verjame, ga ne pozna

"Žal mi je, da morajo moja žena in otroci živeti s tem. Morda bi me to nekaj let nazaj še bolj prizadelo, zdaj, ko sem nekaj tednov že izoliran od vsega, pa je nekako bolje. Po vsem tem sem zelo motiviran za naslednje tekme, dvoboje izločilnega dela," je dodal Španec, ki po manj prepričljivih predstavah na tem Euru, kjer je zapravil že ogromno priložnosti, doživlja tudi to, da mu določen del navijačev žvižga že na ogrevanju.

Na dvoboju s Slovaško je zapravil strel z bele točke. Ko je v 66. minuti zapustil igrišče, so Španci že vodili s 3:0. Foto: Reuters

Po neprijetni izkušnji, ki jo je doživel po remiju s Poljsko (1:1), je zaigral od prve minute proti Slovaški in kljub zapravljeni 11-metrovki pomagal izbrani vrsti do visoke zmage nad Slovaki (5:0). To je bila najvišja zmaga skupinskega dela evropskega prvenstva, po kateri si je Španija zagotovila drugo mesto v skupini E in dvoboj osmine finala s Hrvaško. Dvoboj, v katerem ne bo manjkalo zvezdniških imen, bo plenil pozornost v ponedeljek ob 18. uri, odigran pa bo v Köbenhavnu.

"V slačilnici smo se veliko pogovarjali o tem, kako se je v nogometu marsikaj spremenilo. Na zadnjih Eurih smo bolje začeli tekmovanje in se veliko lažje uvrstili med 16 najboljših. A to je nogomet. Sem srečen. Kdor mi ne verjame, me ne pozna," je še zaupal Morata, ki je srečen, a tudi nezadovoljen, ker ve, kako bi lahko še bolje igral za reprezentanco. Se bo v ponedeljek proti slovenskih južnim sosedom pokazal v boljši luči?