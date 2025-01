Je nekdanja zakonca znova zadela amorjeva puščica? To nakazuje njuna skupna fotografija, ki sta jo posnela in objavila pet mesecev po njunem razhodu. Govorimo seveda o španskem nogometašu Alvaru Morati in njegovi nekdanji partnerki in materi njunih otrok, Italijanki Alice Campello, s katero sta razhod naznanila pred petimi meseci.

32-letni španski nogometaš Alvaro Morata in njegova nekdanja žena ter mati njunih otrok, italijanska manekenka in podjetnica Alice Campello, s katero sta se razšla lani poleti po sedmih letih skupne pravljice, sta očitno znova skupaj.

To sta nekdanja zakonca, ki sta razhod naznanila lani po španski osvojitvi naslova prvakov na evropskem nogometnem prvenstvu, potrdila s skupno fotografijo, ki jo je Morata objavil na družbenem omrežju Instagram in zraven pripel le še emotikon srca. Na njej je strastno na lice poljubil nekdanjo ženo Alice, s katero si tudi delita štiri majhne otroke.

Na fotografiji se Alice smeji, medtem ko jo Morata poljublja na lice. Nogometaš in nekdanja manekenka, ki sta se lani po sedmih letih zakona razšla kmalu po finalu evropskega prvenstva, na katerem je slavila Španija, sta se sicer spoznala leta 2016, v tem času pa so se jima rodili tudi štirje otroci. Več kot očitno sta se nekdanja partnerja odločila dati družini in skupnemu življenju drugo priložnost. Da par razmišlja o ponovni vzpostavitvi razmerja, so potrdile tudi vse glasnejše govorice in nedavna fotografija.

Foto: Guliverimage

V prvem intervjuju po razhodu z Alvarom je 29-letna Alice za Forbes Women konec lanskega leta povedala: "Zelo lepo in zelo dobro me je ljubil. Zelo me je gnal pri vseh mojih projektih in mi dal videti dober del sebe, ki ga sama morda nisem videla. Zame je to ljubezen," je povedala Campello.

Uspešna poslovna ženska, katere blagovna znamka Masqmai je lani obrnila približno 7,3 milijona funtov dobička (8,7 milijona evrov), je nadaljevala s trditvijo, da morda ni bila pripravljena na družinsko življenje in da sta nosečnost in poporodno obdobje močno vplivala na njeno dobro počutje.

Po Moratovem prestopu v AC Milan, se je Campello vrnila v Italijo in menda izjavila, da želi biti "blizu Alvara". Par si je prav tako delil enako pravno zastopstvo in ni razmišljal o ločitvi, kar je nakazovalo na manj dokončen razhod, kot so sprva poročali mediji.

Par ima sicer štiri otroke: šestletna dvojčka Alessandra in Leonarda, štiriletnega Edoarda in najmlajšo, leto dni staro deklico Bello.

