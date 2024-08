Po sedmih letih zakona se ločujeta španski nogometaš Alvaro Morata in italijanska vplivnica Alice Campello, s katero sta veljala za pravljični par. V zakonu so se jima rodili štirje otroci.

31-letni Alvaro Morata, španski nogometaš in nova okrepitev italijanskega kluba AC Milan, se po sedmih letih pravljičnega zakona ločuje od italijanske vplivnice in modela Alice Campello. Odločitev sta zakonca v ponedeljek sporočila na svojih Instagram profilih, da bi prehitela morebitne napačne špekulacije.

"Po nekaj časa razmišljanja sva se z Alice odločila, da se razideva. Čudovit in spoštljiv vzajemen odnos, kjer sva se imela rada in si veliko pomagala. Bila so čudovita leta in njihov rezultat so najini štirje otroci, ki so nedvomno nekaj najboljšega, kar sva naredila," je na Instagramu zapisal španski nogometaš, ki je s furio letos osvojil evropsko nogometno prvenstvo, kjer ga je spremljala in podpirala tudi Alice z njunimi otroki.

"Gre za bolečo odločitev, zato prosimo za spoštovanje in empatijo. Ne izmišljujte si zgodb za minuto v ospredju, ker ponavljam: nikoli ni bilo pomanjkanja spoštovanja, le veliko neprestanih nesporazumov, ki malo po malo izčrpajo stvari. Alice bo vedno imela posebno mesto v mojem srcu in vse, kar sva skupaj doživela, je bila neverjetna izkušnja," je še zapisal Morata.

Tudi italijanska vplivnica Campello je potrdila, da med njima ni bilo nobene vrste nezvestobe ali kakršnega koli nezaupanja, poleg tega pa je bila razočarana tudi nad dejstvom, da je bila prisiljena objaviti novico pred mediji, da bi prehitela morebitno lažno poročanje.

Sprejela sta najtežjo odločitev v življenju

"Z Alvarom sva se odločila, da se ločiva, in to je najtežja odločitev, kar sva jih kdaj sprejela v življenju. Želim jasno povedati, tako kot je on, da ni bilo tretjih oseb ali kakršnega koli nespoštovanja s strani kogarkoli od naju. Lahko rečem le, da sem imela v teh osmih letih ob sebi osebo, ki ni počela ničesar drugega, kot da mi je nudila predanost, skrbela zame in me spoštovala, zato si ne morem dovoliti kakršnih koli lažnih špekulacij," je zapisala Campello.

Alice Campello je Morato z njunimi otroki spremljala tudi na letošnjem evropskem prvenstvu, ko je Španija osvojila naslov prvakov. Foto: Guliverimage

Kot je še dodala, ne želi, da ljudje mislijo, da je bilo vse, kar je par objavil na Instagramu, lažno. "Ne bi mogla bolj ljubiti drug drugega in to počneva še naprej, vendar pride čas, ko se veliko nesporazumov kopiči, z njimi se slabo upravlja in stvari se postopoma poslabšajo in eksplodirajo," je še zapisala Campello in dodala, da sta želela ohraniti spoštovanje drug do drugega, ter se zahvalila Morati, da je bil vzoren mož in oče, ki mu tudi v prihodnosti želi vse najboljše.

Poročila sta se leta 2017, v zakonu so se jima rodili štirje otroci

Morata je v poletnem prestopnem roku iz Athletico Madrida prestopil v AC Milan, kjer ga 17. avgusta že čaka prvi preizkus v Seria, ko se bodo črno-rdeči pomerili s Torinom.

Od nedavnega je član AC Milana, kamor ga je pripeljal Zlatan Ibrahimović. Foto: Guliverimage

Morata in 29-letna Campello sta se spoznala po njegovem prvem odhodu iz Real Madrida, ko je odšel v Italijo k Juventusu. Par se je poročil leta 2017, v tem času pa sta zakonca postala eden najbolj spremljanih nogometnih parov na družbenih omrežjih. Paru so se v času zakona rodili štirje otroci: leta 2018 sta se rodila dvojčka Leonardo in Alessandro, leta 2020 Edoardo, lani pa se je družini pridružila še hčerka Bella.

Preberite še: