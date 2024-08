Kljub večtedenskem trudu za ohranitev zveze, naj bi bilo zakona Jennifer Lopez in Ben Affleck zdaj dokončno konec. Njuni prijatelji so za DailyMail potrdili, da so ločitveni dokumenti v celoti pripravljeni, a še niso predani sodišču.

Novica o dokončni potrditvi konca ljubezni med zvezdnikoma sledi nenavadni potezi Bena Afflecka, ki je na dan 55. rojstnega dne Jennifer Lopez kupil 20,5 milijona dolarjev (18,93 milijona evrov) vreden dvorec v prestižni soseski Pacifidc Palisades. Kot so povedali njeni prijatelji, je bil to zanjo "zbod v srce".

Ločitvene papirje sta uredila pred enim mesecem

Nakup novega domovanja je izvedel le nekaj dni zatem, ko je par začel s prodajo njunega 68 milijona dolarjev vrednega dvorca na Beverly Hillsu. Lopezova je v istem času zaključila tudi s prodajo svojega štirisobnega stanovanja v New Yorku, ki ga je po poročanju revije People prodala za 23 milijonov dolarjev (21,24 milijona evrov).

"Pred enim mesecem sta dokončno uredila ločitvene papirje, vendar čakata na pravi čas, da jih vložita," je za omenjeni portal povedal vir blizu para. In dodal: "Takrat bosta izdala skupno izjavo, v kateri bosta povedala, kako zelo se imata rada in kako sta se borila, da bi rešila zakon, a jima ni uspelo. "Iskreno povedano, nista mogla doseči kompromisa. Tisto, kar sta imela prej, je izginilo in oba sta to sprejela," pa je izpostavil drug vir.

Ben Affleck je na dan 55. rojstnega dne Jennifer Lopez kupil 20,5 milijona dolarjev (18,93 milijona evrov) vreden dvorec v prestižni soseski Pacifidc Palisades. Foto: Reuters

Ona na dopust v Italijo, on k bivši ženi

Jennifer Lopez in Bena Afflecka so nazadnje videli skupaj 30. marca. Govorice, da se slavni par ločuje, so se razširile v začetku maja, potem ko se Affleck ni udeležil prestižnega modnega dogodka Met Gala, na katerem je bila njegova žena ena od gostiteljev. Ameriški mediji so takrat poročali, da se je Affleck že odselil iz njunega skupnega doma na Beverly Hillsu, ki naj bi ga skrivaj skušala prodati.

Lopezova je odpovedala tudi poletno turnejo This Is Me … Now, kot razlog pa navedla, da si bo vzela čas, "da bi bila s svojimi otroki, družino in tesnimi prijatelji". V juniju se je sama odpravila na dopust v italijansko letovišče Positano, Afflecka pa so v tem času opazili z nekdanjo ženo in materjo njegovih otrok, igralko Jennifer Garner. Da se zvezdnika res ločujeta, je za portal Page Six potrdil tudi vir blizu para, ki je povedal, da živita ločeno že od marca. "Ben je kljub vsemu zelo zaščitniški do Jennifer," je še dodal.

