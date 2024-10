Španski nogometaš Alvaro Morata je v pogovorni oddaji Pri Herreri na radijski postaji COPE podrobneje spregovoril o svojih mentalnih bitkah. "Ko ti je res težko v situaciji, kot je moja, najprej udari depresija in nato še napadi panike. Ni pomembno, s čim se ukvarjaš in v kakšni življenjski situaciji si, ko se ta bitka začne, imaš občutek, kot da je znotraj tebe še ena oseba, proti kateri se moraš boriti cele dneve in noči. Sam pritiska, ki sem ga doživljal v Španiji, nisem prenesel, in odločitev, da se preselim drugam, je bila zame najboljša možna opcija," je priznal Morata, ki je zaradi bolezni zapustil madridski Atletico in se preselil k AC Milan.

Foto: Reuters

Včasih ni bil sposoben zavezati vezalk na kopačkah

"Bilo mi je grozno. Mislim sem, da nikoli več ne bom mogel obuti kopačk in stopiti na zelenico. Ampak zahvaljujoč številnim ljudem: Simeoneu, Kokeu, izvršnem predsedniku Atletica Miguelu Angelu Gilu, mojem trenerju, psihiatru ... mi je to uspelo," je dejal Morata in se obrnil tudi na navijače: "Vi nas gledate na televiziji in spremljate na družbenih omrežjih, ampak to je zelo pogosto nerealna podoba nas in naših življenj. Sami moramo prodajati podobo, ki jo javnost od nas želi, ker je to naše delo. Ampak sam sem se ob tem počutil grozno. Eksplodiral sem in včasih sem se znašel v situaciji, ko nisem bil sposoben zavezati vezalk na kopačkah. In potem, ko mi je to uspelo, sem včasih kar zbežal domov … stiskalo me je v grlu in meglilo se mi je," je neprijetne občutke, ki jih je doživljal, povzel kapetan španske nogometne vrste, ki je letos v Nemčiji osvojila naslov evropskega prvaka. Morata je prvenstvo odprl z zadetkom proti Hrvaški, kar mu je uspelo že na tretjem Euru zapored, zelo malo pa je manjkalo, da na prvenstvu stare celine sploh ne bi nastopil.

Španci so letos postali evropski prvaki v nogometu. Foto: Guliverimage

Pred Eurom resno razmišljal o koncu kariere

"Tri mesece pred Eurom sem resno razmišljal o tem, da bi opustil nogomet. Nisem vedel, kaj se dogaja z mano, sem pa vedel, da je nekaj zelo zapletenega in občutljivega. V istem trenutku sem dojel, da je nogomet nekaj, kar ljubim in sovražim najbolj na svetu."

Razkril je še, da mu je v trenutkih, ko mu je najbolj težko, še težje, če so zraven otroci. "Kadarkoli se z njimi znajdem na ulici, se najde nekdo, ki ima potrebo z mano govoriti o tem, kaj se je zgodilo na tekmi, ki sem jo odigral. Ti ljudje so pogosto korektni, brez trohice zlobe, ampak v Španiji nisem mogel narediti niti koraka, ne da bi se mi kdo približal in začel razlagati, kako bi po njegovem mnenju moral igrati. To me živcira, zato ob tem burno odreagiram, kar moti moje otroke. Zaradi takšnih napadov in mojih reakcij otroci ne želijo z mano niti po nakupih, kar bi sicer morala biti najbolj običajna stvar. Največji problem pa so ljudje, ki me ogovarjajo na ulici in mi govorijo stvari, zaradi katerih se počutim neugodno, če so otroci z menoj. Ti tujci me smatrajo za nekoga, iz katerega se lahko norčujejo, zanje sem lahka tarča," je še dejal Morata.

