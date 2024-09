Lewis Hamilton je spregovoril o dolgoletnem boju z depresijo.

Hamilton, ki tekmuje od svojega šestega leta, je dejal, da se je tudi kot odrasel boril z depresijo in da je o tem težko govoril, pogovor za Times povzema agencija Reuters.

"Mislim, da je bil to pritisk zaradi dirkanja in stiske v šoli. Zloraba. O tem nisem imel s kom govoriti," je dejal Hamilton.

"Vse življenje sem se boril z duševnim zdravjem, z depresijo že zelo zgodaj, ko sem bil star okoli 13 let. Ko sem bil v svojih dvajsetih, sem imel nekaj res težkih obdobij," je še dejal v intervjuju za Times.

Hamilton je v formuli 1 debitiral leta 2007, ko je bil star 21 let, in postal prvi temnopolti voznik v svetovnem prvenstvu. Naslednje leto je osvojil naslov prvaka, leta 2020 pa izenačil rekord Nemca Michaela Schumacherja s sedmimi naslovi.

"Kar me je morda jezilo v preteklosti, me danes ne jezi. Sem veliko bolj uglajen." Foto: Reuters

Danes veliko bolj uglajen

Britanec je dejal, da se danes počuti bolj zrelo kot kdajkoli prej v karieri. "Spoznaš stvari, ki so ti jih posredovali starši, opaziš te vzorce, kako se na stvari odzivaš, kako lahko to spremeniš," je dejal. "Kar me je morda jezilo v preteklosti, me danes ne jezi. Sem veliko bolj uglajen."

Dirkač Mercedesa, ki naj bi se prihodnje leto pridružil Ferrariju, je ta čas šesti v prvenstvu, naslednja dirka formule 1 pa bo prihodnji mesec v Austinu.