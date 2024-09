Premirje na letu domov, a bitka se na stezi nadaljuje

Do konca prvenstva formule 1 je še šest dirk in trije šprinti, McLaren je Red Bullu že prevzel vodstvo v konstruktorskem seštevku, Lando Norris pa je v dirkaškem vse bliže Maxu Verstappnu (52 točk). Kaj lahko se zgodi, da bo odločala zadnja dirka, kot je bilo to zadnje leta 2021, ko je svojega prvega od treh naslovov slavil Verstappen.

Max Verstappen je bil glede na trenutno formo Red Bullovega dirkalnika lahko z drugim mestom zelo zadovoljen. Foto: Guliverimage Z dominantno zmago na VN Singapurja, katere sploh prvič niso prekinili z varnostnim avtomobilom, sta Lando Norris in njegov McLaren napovedala lov na obe letošnji lovoriki. V konstruktorskem seštevku McLaren že vodi, 41 točk pred Red Bullom, v dirkaškem seštevku pa je mladi Britanec zaostanek za Maxom Verstappnom zmanjšal na 52 točk. Na preostalih šestih dirkah in treh šprintih je skupaj na voljo še 180 točk. Nizozemec je brez zmage zadnjih osem dirk, Norris pa je edini, ki je na zadnjih desetih slavil s prvega štartnega mesta. Sezona je nepredvidljiva (sedem različnih zmagovalcev) in izenačena med dirkači štirih ekip. Če je imel Red Bull na začetku leta še premoč, pa se zdaj ta zdi na strani McLarna. Norris je zadnji dve zmagi slavil več kot 20 sekund pred drugouvrščenim.

Skupni seštevek (18/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 331 točk

2. Lando Norris (McLaren) 279

3. Charles Leclerc (Ferrari) 245

4. Oscar Piastri (McLaren) 237

5. Carlos Sainz (Ferrari) 190

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 174

7. George Russell (Mercedes) 155

8. Sergio Perez (Red Bull) 144



1. McLaren Mercedes 516 točk

2. Red Bull Honda 475

3. Ferrari 441

4. Mercedes 329

"Pripravljeni smo na misijo"

V McLarnu zdaj ciljajo že na obe lovoriki. Foto: Guliverimage "Na naslednjih dirkah ne bo tako lahko, a je zelo obetavno, da je Oscar prehitel oba dirkača Mercedesa in tudi on prišel na stopničke. Veliko točk smo torej osvojili na konstruktorsko prvenstvo. Odprto pa je tudi še dirkaško. Pripravljeni smo na misijo," je po VN Singapurja dejal vodja McLarnove ekipe Andrea Stella. Oscar Piastri je za McLaren zmagal teden prej v Bakuju, zdaj je bil torej tretji. "Dve zaporedni zmagi sta naslednji prelomni trenutek za nas," je dodal Stella, ki je ob direktorju Zaku Brownu drugi mož britanske ekipe, ki na nov dirkaški naslov čaka od leta 2008 (Lewis Hamilton), na konstruktorskega pa še mnogo dlje, od leta 1998.

Premirje na letu domov, bitka se nadaljuje na stezi, sporoča Zak Brown:

Tri nedelje brez dirke, nato tri v treh vikendih

V Austinu bodo dirkali med 18. in 20. oktobrom. Foto: Reuters V prvenstvu je zdaj krajši premor, ki ga v tem delu leta sicer nismo vajeni. Dirke ne bo tri zaporedne nedelje, nato se boj za lovoriki nadaljuje 20. oktobra v Austinu, 27. v mehiški prestolnici in tretjega novembra v Braziliji. Temu trojčku dirk bodo po dvotedenskem premoru sledile še tri dirke v treh zaporednih vikendih (Las Vegas, Katar in Abu Dabi). "Imamo skoraj en mesec za trdo delo. Za Austin moramo pripraviti nekaj posodobitev na dirkalniku," je odločen vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. "Mislim, da se bomo za lovoriki borili do zadnje dirke. Na voljo je še zelo veliko točk. Vsi v ekipo smo zelo motivirani. Borimo se za obe lovoriki. V konstruktorskem seštevku smo doživeli nov udarec, a prihaja nekaj dirkališč, ki so nam v preteklosti že usztrezale." Sergio Perez je v drugem Red Bullu prišel samo do točke za 10. mesto. Uvrstitev je označil za "popolno katastrofo".

Singapur zadnja dirka za Ricciarda?

Daniel Ricciardo se zaveda, da je morda odpeljal zadnjo dirko. Foto: Guliverimage Daniel Ricciardo. Ta dirka za Red Bullovo sestrsko ekipo RB. Stella je dogodek označil za nenavaden, a sam ne želi verjeti v Red Bullovo zaroto. Avstralec je sicer odpeljal še eno slabo dirko in bil s krogom zaostanka zadnji. Govori se, da je bila to mogoče njegova zadnja dirka v formuli 1. "Moram biti pripravljen, da je bilo to mogoče to," se negotove usode zaveda tudi sam. Zmagovalec osmih dirk, ki je odpeljal 257 velikih nagrad, bi si sicer zaslužil lepše slovo, kot da ga odpustijo med sezono. Na njegov sedež je sicer že pripravljen Liam Lawsom, ki bo bržkone podpisal pogodbo z ekipo RB za naslednje leto. Razlika med Verstappnom in Norrisom je 52 točk, pa bi lahko bila 51 točk. V zadnjem krogu VN Singapurja je namreč Norrisu najhitrejši krog, ki prinaša eno točko, ukradel. Ta dirka za Red Bullovo sestrsko ekipo RB. Stella je dogodek označil za nenavaden, a sam ne želi verjeti v Red Bullovo zaroto. Avstralec je sicer odpeljal še eno slabo dirko in bil s krogom zaostanka zadnji. Govori se, da je bila to mogoče njegova zadnja dirka v formuli 1. "Moram biti pripravljen, da je bilo to mogoče to," se negotove usode zaveda tudi sam. Zmagovalec osmih dirk, ki je odpeljal 257 velikih nagrad, bi si sicer zaslužil lepše slovo, kot da ga odpustijo med sezono. Na njegov sedež je sicer že pripravljen, ki bo bržkone podpisal pogodbo z ekipo RB za naslednje leto.

Leclerc se še ne predaja

Charles Leclerc je v Singapurju končal na petem mestu. Foto: Guliverimage Če je Mercedes poleti prišel do treh zmag, pa so na zadnjih dirkah znova nekonkurenčni za stopničke. "Zelo boleče, zelo boleče," je po Singapurju dejal vodja ekipe in solastnik Toto Wolff. V Ferrariju se še ne predajajo, nenazadnje je Charles Leclerc manj kot 100 točk za Verstappnom, v ekipnem seštevku pa zaostajajo za 75 točk. "Če se bomo konstantno uvrščali pri vrhu in ne bomo izgubljali točk, bo morda na koncu leta dovolj za konstruktorsko lovoriko," poudarja Monačan. V Singapurju je bil peti, Carlos Sainz pa sedmi, potem ko sta po ponesrečenih kvalifikacijah štartala šele iz pete vrste. Nedolgo nazaj je Leclerc zmagal na VN Italije.