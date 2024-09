Verstappen se je odločil za protest, za "silenzio stampa"

Max Verstappen bo v nedeljo na drugem štartnem mestu. Foto: Reuters Čeprav spremljamo ostro bitko za zmage, stopničke in naslov prvaka, pa je v zakulisju VN Singapurja vroče tema tudi preklinjanje. Pred dnevi je še sam predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze dejal, da v televizijskih prenosih enostavno ne sme biti več toliko preklinjanje dirkačev, ko predvajajo njihove pogovore po radijskih zvezah. Sicer so kletvice zabrisane s piski. Češ da morajo biti dirkači zgled drugih s svojim obnašanjem. In nato se je zgodila četrtkova novinarska konferenca v Singapurju, ko je sam svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) izstrelil kletvico "je***". Sledilo je posredovanje komisarjev, še nikoli videno so mu dosodili družbenokoristno delo. Sicer ni nikomur jasno, kako mu kaj takega lahko dosodijo komisarji dirke formule 1.

Verstappnu to seveda ni bilo niti najmanj všeč. Saj vemo, kakšen karakter je. In po sobotnih kvalifikacijah se je odločil za manjši protest. Na prvo vprašanje je še odgovoril v treh stavkih, na naslednja pa samo še z nekaj besedami.

Kaj ste spremenili tekom noči?

Veliko.

Lahko pojasnite?

Ne, lahko sem kaznovan ali dobim še en dan.

Imate pravo hitrost za dirko?

Mogoče.

Kako velika neznanka je za vas dirka, glede na težave na treningih?

Je neznanka.

Po novinarski konferenci se je aktualni svetovni prvak samo sprehodil mimo novinarjev v mešani coni. Sta pa Verstappna podprla tako Lando Norris (McLaren) kot Lewis Hamilton (Mercedes), ki bosta na nedeljski dirki pred oziroma za njim na štartni vrsti. Menita, da se napake dogajajo, ko je toliko v igri in da kazen res ni potrebna.