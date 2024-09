Piastri ukradel zmago Leclercu, trčenje v predzadnjem krogu

Charles Leclerc je zapravil zmago na VN Azerbajdžana, potem ko ga je v 20. krogu prehitel Oscar Piastri. Monačan je v zadnjih krogih poskušal z napadi, a Avstralca ni več mogel prehiteti nazaj. V predzadnjem krogu sta v boju za tretje mesto trčila in oba odstopila Sergio Perez in Carlos Sainz. Tako je bil tretji George Russell. Lando Norris je s 15. štartnega mesta napredoval na četrto, prehitel je tudi na koncu petega Maxa Verstappna.

Pri McLarnu so pred VN Azerbajdžanu sprejeli odločitev, da v boju za prvaka pomagajo Landu Norrisu, pa je 17. dirko sezone dobil Oscar Piastri v drugem papaja dirkalniku. Anglež je bil namreč na 15. štartnem mestu. Je pa napredoval vse do četrtega, ob koncu je prehitel še svojega tekmeca za lovoriko Maxa Verstappna (Red Bull), ki ni imel nobenih možnosti za zmagovalni oder in je tako zdaj brez zmaže že sedem dirk zapored. Mladi Piastri je na zadnjih sedmih dirkah najboljši med vsemi: dve zmagi, tri druga mesta in dve četrti mesti.

Charles Leclerc (Ferrari) je na štartu zadržal prvo mesto, dva kroga po postanku v boksu pa ga je v prvem zavoju presenetil in prehitel Piastri. Tik za njima je bil Sergio Perez (Red Bull). En za drugim so v razmaku dveh sekund vozili do predzadnjega kroga. Monačan je poskušal z napadi, a Avstralca ni mogel prehiteti. Se jim je pa v zaključku približal Carlos Sainz (Ferrari). V predzadnjem krogu pa nato drama: Perez je za drugo mesto v prvem zavoju napadel Leclerca, ta se je dobro ubranil, je pa Sainz nato napadel Mehičana, ga prehitel v drugem zavoju, nakar sta za njim trčila. Povsem nepotrebno trčenje. Tako je na končno tretje mesto napredoval George Russell (Mercedes).

VN Azerbajdžana:



1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +10,9

3. George Russell (Mercedes) +31,3

4. Lando Norris (McLaren) +36,1

5. Max Verstappen (Red Bull) +77,0

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +85,4

7. Alex Albon (Williams) +87,3

8. Franco Colapinto (Williams) +89,5

9. Lewis Hamilton (Mercedes) +92,4

10. Oliver Bearman (Mercedes) +93,4

11. Nico Hülkenberg (Haas) +93,4

12. Pierre Gasly (Alpine) +117,1

13. Daniel Ricciardo (RB) +146,9

14. Guanju Džov (Sauber) 148,8

15. Esteban Ocon (Alpine) +1 krog

16. Valtteri Bottas (Sauber)

Odstop: Sergio Perez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin), Juki Cunoda (RB)

Prvenstvo se že naslednji konec tedna nadaljuje z VN Singapurja, nakar bo mesec dni do 19. dirke, VN ZDA. Do konca je še sedem dirk, sezona še ni odločena.

VN Azerbajdžana v živo



CILJ! Druga zmaga v sezoni in kariero dirkača formule 1 za Piastrija. Leclerc bo z drugim mestom razočaran, Verstappen na koncu peti.



Zadnji krog: Virtualni varnostni avto, dirka je odločena. Piastri proti zmagi, Leclerc drugi, Russell na tretjem mestu.



Predzadnji krog: Perez je v prvi zavoj napadel Leclerca. Ni mu uspelo, pa ga je prehitel Sainz. Nato pa trčenje med njima za drugim zavojem! Samo rumene zastave. Za njimi je Verstappen zapeljal v bokse, da bi šel v lov na najhitrejši krog.



Še dva kroga: Norris mimo tekmeca za naslov prvaka, na šesto mesto. Pa še najhitrejši krog na dirki ima za dodatno točko.



Še trije krogi: Norris je že manj kot sekundo za Verstappnom. Ima novejše gume in je skoraj dve sekundi na krog hitrejši.



Še 4 krogi: Piastri je vse bliže drugi zmagi v karieri. Prvi trije še kar v dveh sekundah. Norris je samo še dve sekundi in pol za Verstappnom.



Še 6 krogov: Leclerc napada pred prvim zavojem, a neuspešno.



Še 8 krogov: 1. Piastri, 2. Leclerc +0,6, 3. Perez +1,5, 4. Sainz, 5. Russell, 6. Verstappen, 7. Norris, 8. Alonso, 9. Hülkenberg, 10. Albon,11 Colapinto, 12. Hamilton



Še 9 krogov: Piastri in Leclerc še drsita skozi zavoje. Dirkanje na limitu.



Še 11 krogov: Leclerc sporoča, da ima Piastri že prve težave z gumami. Razlika med njima je pol sekunde. Napeto bo do konca.



Še 13 krogov: Norris na prvi in edini postanek. Vrnil se je na na sedmo mesto, 15 sekund za Verstappna.



Še 14 krogov: 1. Piastri, 2. Leclerc +0,5, 3. Perez +2,9, 4. Sainz, 5. Norris*, 6. Russell, 7. Verstappen, 8. Alonso, 9. Hülkenberg, 10. Albon (*brez postanka)



Še 17 krogov: 1. Piastri, 2. Leclerc +0,6, 3. Perez +1,7, 4. Sainz, 5. Norris*, 6. Russell, 7. Verstappen, 8. Alonso, 9. Colapinto, 10. Hülkenberg (*brez postanka)



Še 17 krogov: Russell je v prvem zavoju prehitel Verstappna.



Še 18 krogov: Kakšen dvoboj za prvo mesto! Piastri agresivno zapira Leclerca v prvem zavoju. Blizu trčenja. Za njima pa Perez.



Še 19 krogov: V bokse Albon, po 31 odpeljanih krogih. Vztraja samo še Norris.



29. krog: Lep dvoboj za prvo mesto. Leclerc je napadel, a se je Piastri branil po notranji strani. Monačanu ni uspelo niti po zunanji v prvi zavoj.



27. krog: Leclerc na koncu štartne ravnine samo pol sekunde za Piastrijem.



25. krog: 1. Piastri, 2. Leclerc +0,9, 3. Perez +2,0, 4. Sainz, 5. Albon*, 6. Norris*, 7. Verstappen, 8. Russell, 9. Alonso, 10. Colapinto … 14. Hamilton (*brez postanka)



23. krog: Sainz je za peto mesto prehitel Norrisa, ki je še na starih belih gumah.



21. krog: 1. Piastri, 2. Leclerc +0,5, 3. Perez +5,3, 4. Albon, 5. Norris*, 6. Sainz, 7. Verstappen, 8. Russell, 9. Alonso, 10. Colapinto … 15. Hamilton (*brez postanka)



20. krog: Piastri v prvi zavoj mimo Leclerca na prvo mesto!



19. krog: 1. Leclerc, 2. Piastri +0,9, 3. Albon* +4,8, 4. Perez, 5. Norris*, 6. Sainz, 7. Verstappen, 8. Russell, 9. Alonso, 10. Gasly* … 15. Hamilton (*brez postanka)



18. krog: V bokse Sainz in Leclerc je znova vodilni, na dobri poti do druge zaporedne zmage in tretje v letošnji sezoni.



17. krog: 1. Sainz, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Albon, 5. Perez, 6. Norris, 7. Verstappen, 8. Russell, 9. Alonso, 10. Gasly … 16. Hamilton



17. krog: Po Piastriju v bokse še Leclerc, ki se je vrnil za Sainza, ki še ni bil v boksih. Tretji Albon in šesti Norris še brez postanka.



14. krog: V bokse Perez. Brez postanka samo še Leclerc, Piastri, Sainz, Albon in zdaj že peti Norris, ki je dirko začel s tršimi gumami.



13. krog: Verstappen in Russell sta prva zapeljala na menjavo pnevmatik. Vodilni Leclerc ima že pet sekund prednosti pred Piastrijem.



10. krog: 1. Leclerc, 2. Piastri +2,69, 3. Perez +4,1, 4. Sainz, 5. Verstappen, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Colapinto, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Norris … 16. Hamilton



8. krog: Za zdaj mirna dirka, Leclerc je dve sekundi pred Piastrijem. Peti Verstappen zaostaja devet sekund. Norris je 11.



5. krog: 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Perez, 4. Sainz, 5. Verstappen, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Colapinto, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Norris … 16. Hamilton



3. krog: Piastri na koncu štartne ravnine manj kot sekundo za Leclercom. Tretji Perez ima dve sekundi in pol zaostanka. Norris mimo Hülkenberga.



1. krog: 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Perez, 4. Sainz, 5. Verstappen, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Colapinto, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Cunoda, 12. Norris ... 17. Hamilton



Štart! Dober štart Leclerca, ki je zadržal prvo mesto. Piastri drugi v prvi zavoj. Perez je prehitel Sainza, Verstappen pa Russlla.



Krog za ogrevanje.



Še 20 min do štarta: Sončen dan ob Kaspijskem jezeru. Štart 13.00.



Štartna mesta (51 krogov): 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Russell, 6. Verstappen, 7. Alonso, 8. Colapinto, 9. Albon, 10. Bearman … 15. Norris

Pred dirko ....

Sergio Perez je v Bakuju zmagal dvakrat. Foto: Guliverimage VN Azerbajdžana je 17. od 24 letošnjih dirk prvenstva formule 1. Sezona je vse prej kot odločena, saj vodilni Max Verstappen (Red Bull) ni zmagal že šest dirk, v Bakuju pa je šele na šestem štartnem mestu. Prvič po 33 dirkah bo pred njim na štartni vrsti tudi ekipni kolega Sergio Perez, ki na svojo sedmo zmago čaka že od lanske pomladi, od lanske dirke v Azerbajdžanu. Z dvema zmagama je najuspešnejši na tej ulični progi ob Kaspijskem jezeru. Njegov šef Christian Horner je dejal, da če bi prvenstvo sestavljajo 24 dirk v Bakuju, bi bil Mehičan zagotovo v igri za prvaka.

Sedem zmag ima v karieri dirkača formule 1 Charles Leclerc (Ferrari), a že 26 najboljših štartnih položajev. V Bakuju je "pole position" njegov že četrto leto zapored. A zmagal tu še ni. Letos ima dve zmagi, tisti najbolj prestižni v Monaku in pred 14 dnevi v Monzi. "To je ena mojih najljubših prog. Res mi je všeč. Po trčenju na prvem treningu nam sicer ni bilo lahko, a nisem izgubil samozavesti," pravi Monačan. "Upam, da bomo igrali timsko igro. Bo pa dirka dolga. V preteklosti sem bil tu že močan na kvalifikacijah, na dirkah pa sem imel težave. A letos imamo boljši ritem za dirke, zato upam, da mi končno uspe."

Upa tudi na pomoč Carlosa Sainza, ki je na tretjem štartnem mestu. To naj bi bilo v Bakuju morda celo boljše od drugega, na katerem je Oscar Piastri (McLaren). Drugi voznik McLarna in Verstappnov izzivalec za lovoriko Lando Norris je na 15. štartnem mestu. Dve mesti je pridobil po diskvalifikaciji Pierra Gasly (Alpine) s sobotnih kvalifikacij in menjavi delov pogonskega sklopa v Mercedesovem dirkalniku Lewisa Hamiltona, kar pomeni, da bo sedemkratni svetovni prvak štartal iz boksov.