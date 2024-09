Prvenstvo formule 1 se ta konec tedna nadaljuje v Bakuju, zaradi dveurne časovne razlike se dirka dve uri prej kot običajno (dirka v nedeljo ob 13. uri). Pred prvim treningom so tri vroče teme pogovorov. Bo Sergio Perez na svoji najuspešnejši stezi le našel pot iz krize? V boju za naslov prvaka z Maxom Verstappnom so se pri McLarnu vendarle odločili za ekipne ukaze in podporo Landu Norrisu. Pri Aston Martinu, ekipi prihodnosti, kot jo je poimenoval Fernando Alonso, pa so javno v svoje vrste pozvali Verstappna.

Lani je v Bakuju zmagal Sergio Perez, odtlej pa mu gre bolj ali manj vse narobe. Foto: AP / Guliverimage Dva tedna po za Ferrari sanjskem in precej nepričakovanem razpletu VN Italije v Monzi se svetovno prvenstvo formule 1 nadaljuje s precej manj tradicionalno dirko, ki pa je v zadnjih letih ponudila precej akcije, še posebej na več kot kilometer dolgi štartno-ciljni ravnini. Ta konec tedna sledi velika nagrada Azerbajdžana na ulicah Bakuja, kjer je steza speljana tako ob obalni promenadi kot skozi stari del mesta. To bo sedma dirka v Azerbajdžanu, več kot enkrat jo je dobil samo Sergio Perez (Red Bull), ki je edini od osmerice dirkačev iz štirih najboljših ekip, ki letos še nima zmage. Prav tu je dosegel svojo za zdaj zadnjo (šesto). In to je bilo 34 dirk nazaj, saj je bila lani ta dirka še spomladi. Morda je prav Baku prizorišče, kjer Mehičan najde nekaj samozavesti in hitrosti. Je pa res, da je Red Bullov dirkalnik precej manj konkurenčen, kot je bil še letos spomladi.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Azerbajdžana:



2023 – Sergio Perez (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Sergio Perez (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Daniel Ricciardo (Red Bull)



Spored VN Azerbajdžana:



Petek, 13. september:

11.30 – prvi trening

15.00 – drugi trening



Sobota, 14. september:

10.30 – tretji trening

14.00 – kvalifikacije



Nedelja, 15. september:

13.00 – dirka

Piastri: Z veseljem bom v vlogi pomočnika

Oscar Piastri Foto: Guliverimage Tudi Max Verstappen (Red Bull), ki je v zadnjih treh letih in pol dosegel kar 51 zmag in trikrat postal prvak (letos lahko še četrtič), nima zmage zadnjih šest dirk. Tako dolgo je bil nazadnje brez zmage leta 2020. Zato se je začela njegov prednost pred tekmeci, še posebej pred Landom Norrisom (McLaren) in Charlesom Leclercom (Ferrari), počasi topiti. Na zadnjih štirih dirkah je sicer Norris zaostanek za Verstappnom zmanjšal samo za 22 točk (s 84 na 62), pa je bil kar trikrat na prvem štartnem mestu. A je dosegel eno samo zmago. Skupaj ima v formuli 1 samo dve, a kar 23 uvrstitev na zmagovalni balkon. Če se Perez ne uvršča pred Verstappna, pa Oscar Piastri v drugem McLaren pogosto "krade" točke ekipnemu kolegu. Britanec jih je osvojil samo 44 več od Avstralca.

Na kvalifikacijah je bil Piastri pred Norrisom samo dvakrat, na dirkah pa šestkrat. Foto: Reuters Ekipnih ukazov doslej v McLarnu niso imeli, da bi Piastri prepustil mesto Norrisu in mu pomagal do več točk v boju za lovoriko. Zdaj so se pri McLarnu vendarle odločili, da bodo na prvo mesto postavili Angleža. "O tem smo se v zadnjih dveh dneh veliko pogovarjali. Seveda je vsak dirkač sebičen in ekipni ukazi niso zabavni, a se zavedam, da je slika precej širša," je ob prihodu v Baku dejal Avstralec. "Razumem, da ne gre samo zame, in bom z veseljem v tem delu sezone v vlogi pomočnika. Zdaj je pravi čas, da ekipi pomagam, da osvojimo obe prvenstvi." V konstruktorskem seštevku lahko povedejo že to nedeljo.

Skupni seštevek pred VN Azerbajdžana (16/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 303 točk

2. Lando Norris (McLaren) 241

3. Charles Leclerc (Ferrari) 217

4. Oscar Piastri (McLaren) 197

5. Carlos Sainz (Ferrari) 184

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 164

7. Sergio Perez (Red Bull) 143

8. George Russell (Mercedes) 128

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 50

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24



1. Red Bull Honda 446 točk

2. McLaren Mercedes 438

3. Ferrari 407

4. Mercedes 292

5. Aston Martin Mercedes 74

6. RB Honda 34

"Aston Martin je ekipa prihodnosti"

Fernando Alonso Foto: Guliverimage Seveda pa je v Azerbajdžanu najbolj vroča tema pogovora napoved prestopa inženirja Adriana Neweyja iz Red Bulla v ekipo Aston Martin. To se bo zgodilo marca prihodnje leto. Če ne bi Lewis Hamilton napovedal selitve k Ferrariju, bi bil Neweyjev prestop zgodba leta. "Aston Martin je ekipa prihodnosti," je v Bakuju odločno zatrdil prvi zvezdnik ekipe, dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso. Triinštiridesetletni veteran, ki bo dirkal še najmanj dve sezoni in na svojo 33. zmago čaka že več kot 11 let, se sicer zaveda, da bo sam imel težko koristi od Neweyja. Vprašanje, ali lahko britanski genij za oblikovanje dirkalnikov že za sezono 2026 z novim tehničnim pravilnikom in Hondinimi motorji, ki bodo poganjali zeleni dirkalnik, naredi zmagoviti paket. "Korak po koraku gremo proti prvi zmagi in upam, da v prihodnosti osvojimo tudi prvenstvo. Zavedam se, da bo potreben čas, sam pa ga nimam. Ampak sem sproščen in uživam v tej poti." Pogodbo za dirkanje v formuli 1 ima še za naslednji dve sezoni (enako drugi voznik ekipe Lance Stroll). "Leta 2026 bom zagotovo še vozil v formuli 1, po letu 2026 pa … Ali v formuli 1 ali v kakšnem drugem prvenstvu. Če ne bom v formuli 1, bom nekako ostal del Aston Martina."

"Vrata so Maxu Verstappnu vedno odprta"

Max Verstappen Foto: Guliverimage Ni več skrivnost, kdo bi lahko, morda že leta 2026, sedel v zeleni kokpit. "Vrata so Maxu Verstappnu vedno odprta," je bil odkrit vodja ekipe Mike Krack, ki pravi, da se še kar smeje, odkar je izvedel, da se jim bo pridružil Adrian Newey. Nizozemski dirkač ima sicer pogodbo z Red Bullom podpisano do leta 2028, a v zakulisju ekipe prvakov je bilo letos precej burno in tudi to je eden od razlogov, da je Newey napovedal odhod. In ne bi bilo tako presenečenje, če bi mu Verstappen sledil v Aston Martin. Čeprav je britanski proizvajalec avtomobilov zgolj pokrovitelj ekipe, pa ima ta vseeno s tem nekaj več prestiža.

"Morda je to stvar prihodnosti, trenutno pa o tem ne razmišljam. Adrian in jaz se zelo dobro razumeva. Ko je prišla novica v javnost, sem mu takoj poslal sporočilo. Sam sem sicer vedel, da se bo to zgodilo. Vesel sem zanj," pa se je na novico o Neweyju v Aston Martinu v Bakuju odzval Verstappen, ki torej možnosti svojega prestopa v angleško ekipo ni zavrnil.