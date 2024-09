Prihaja novi Kimi, čez deset let še novi Räikkönen?

Kimi Räikkönen je dve leti in pol po koncu športne kariere aktiven oče. Sinu Robinu, ki začenja dirkaško pot v kartingu, pomaga kot mehanik. Z ženo in še dvema hčerkama si je v nedeljo ogledal VN Italije v Monzi. Povprašali so ga tudi o "novem" Kimiju, Andrei Kimiju Antonelliju, ki že naslednje leto prihaja v formulo 1.

Kimi Räikkönen je zmagovalec 21 dirk in prvak iz sezone 2007. Foto: AP / Guliverimage Minuli konec tedna si je dirko formule 1 za veliko nagrado Italije v živo ogledal tudi svetovni prvak iz sezone 2007 Finec Kimi Räikkönen. Dve leti in pol je, odkar je zmagovalec 21 dirk po 349 nastopih sklenil kariero v kraljici avtomotošporta. In odtlej ga nismo veliko videli. Vedno se je raje držal zase in bil redkobeseden, tudi zdaj v Monzi je spregovoril le nekaj besed za uradno spletno stran tekmovanja.

Kimi Räikkönen Foto: Guliverimage V Monzo si je še bolj kot Kimi želel njegov sin Robin Räikkönen, ki gre po očetovih stopinjah. Mladi kartist je želel spoznati voznike, ki danes dirkajo v formuli 1. "Lepo je, lepo. Obiskal sem veliko ljudi. Lepo se je vrniti. Želeli so priti predvsem otroci. Uživali so. Videl sem veliko starih prijateljev, tako da se ne morem pritoževati. Je pa v ekipah veliko novih obrazov. Vse se hitro spreminja," je dejal Kimi, ki se je po "paddocku" sprehajal s soprogo Minttu in otroci Robinom, Rianno in Grace.

"Preselili smo se v Italijo. Sem Robinov mehanik."

Kimi pravi, da je trenutno zelo zaposlen v vlogi starša. "Preselili smo se v Italijo. Sem Robinov mehanik, Riana se ukvarja z gimnastiko, Grace pa je še majhna. Živim polno družinsko življenje. Lepo je," je razlagal nekdanji dirkač ekip Sauber, McLaren, Ferrari in Lotus. Pravijo, da ima devetletni Robin očitno očetove dirkaške gene. "Ah, za zdaj samo uživa. Lepo mu gre. Bomo videli. Mogoče se kaj zgodi ali pa ne. Kdo ve? Zabava se in to je najpomembnejše."

Družina Räikkönen je bila v nedeljo na dirki formule 1 v italijanski Monzi. Foto: Guliverimage

Naslednjo sezono v F1 Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli je v Monzi odpeljal en prosti trening. Foto: Guliverimage Avtomotošport je družinski posel in ne bi bil prvi sin, ki bi prišel po očetovi poti v formulo 1. Morda bo res čez deset let na štartni vrstni znova priimek Räikkönen, bo pa že naslednje leto ime Kimi. Mercedes je prav v Monzi oznanil, da bo Lewisa Hamiltona nasledil 18-letni Italijan Andrea Kimi Antonelli. Ime je dobil prav po Räikkönenu. "Ja, sem slišal! Ko smo prišli v Monzi, mi je takoj nekdo rekel, da so objavili novico," se je smejalo Kimiju, ki obenem pozdravlja novico, da prihaja v formulo 1 nova generacija. Naslednje leto ob Antonelliju še Oliver Bearman s Haasom in Jack Doohan z Alpinom. "To je super. Veliko novih obrazov. To je dobro za šport. Dobro je tudi to, da bo Italijan na prvenstvu."