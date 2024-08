Noro razkritje: zaradi nervoze komaj kaj poje in popije

Tako neustrašni so in tako fizično naporen je njihov šport, zato se razkritje Landa Norrisa, ki morda letos celo postane svetovni prvak formula 1, zdi še toliko bolj neverjetno. "Ob nedeljah komaj kaj pojem. Zaradi nervoze in pritiskov tudi komaj kaj popijem." Ta konec tedna dirka na VN Italije v Monzi.

Minulo nedeljo je dosegel svojo drugo zmago. Foto: Reuters Že res, da ima šele 24 let, a ima Lando Norris (McLaren), ki se bo očitno v zadnji tretjini letošnjega svetovnega prvenstva formule 1 s trikratnim svetovnim prvakom Maxom Verstappnom (Red Bull) boril za svetovno lovoriko, v kraljici avtomotošporta za sabo že 119 odpeljanih dirk in 22 uvrstitev na stopničke. To so res neustrašni fantje, saj dirkajo tudi 170 kilometrov na uro in več skozi zavoje, na koncu najdaljših ravnin pa dosegajo hitrosti več kot 360 km/h. Še več: pri tem morajo v zavojih zdržati neverjetne obremenitve na svoje telo, še posebej na vrat – zaradi tudi več kot sile 50G. Med dirko, še posebej, če je zelo vroče, dirkač tako izgubi dva do tri kilograme.

Lando Norris je tako konec tedna eden od favoritov za zmago na 16. dirki sezone v Monzi. Foto: Guliverimage Zaradi vsega naštetega je Norrisovo razkritje, da na dan dirke skoraj ne more jesti in piti, prav osupljivo. "V formuli 1 je vedno velik pritisk. Še vedno sem nervozen pred kvalifikacije, pred dirkami. Tako kot sem bil pred prvo. Ob nedeljah komaj kaj pojem. Zaradi nervoze in pritiskov tudi komaj kaj popijem," je v Monzi, kjer ta konec tedna poteka VN Italije, 16. dirka letošnjega prvenstva, razlagal mladi britanski dirkač. "Ko zapelješ na kvalifikacije, ko moraš nekaj pokazati, čutiš metuljčke v trebuhu, saj je toliko nervoze toliko pritiska. Če zaviraš meter prepozno ali zaviješ v napačnem trenutku, je konec. Konec igre. Je pa to obenem tudi dober občutek. Ne vem, ali je v drugih športih tudi tako. Ja, še vedno sem nervozen in ne vem, ali kdaj ne bom več."

Novinarska vprašanja pri tem ne pomagajo. Vse pogosteje ga sprašujejo o dvoboju za naslov prvaka z Verstappnom. Že po dirki v Zandvoortu minulo nedeljo, ko je osvojil svojo drugo zmago v formuli 1, je dejal, da ima dovolj tega, da ga ves čas sprašujejo samo o bitki za prvaka. To soboto ga kvalifikacije čakajo ob 16. uri, dirka v nedeljo ob 15. uri.