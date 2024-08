Ob sili 45G zletel s steze, dan pozneje podpisal z Mercedesom

V Monzi ta konec tedna znova spremljamo četveroboj Red Bulla, McLarna, Mercedesa in domačega Ferrarija za zmago na kvalifikacijah in 16. dirki sezone. En trening za dokazovanje je v petek dobil Andrea Kimi Antonelli. Kljub trčenju ga je Toto Wolff vzel v bran, dan pozneje pa prihaja pričakovana novica, da bo 18-letnik naslednjo sezono v srebrni puščici zamenjal sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona.

S proge je zletel že v drugem hitrem krogu. Foto: Reuters "Dobil sem lekcijo," je po svojem ne najbolj uspešnem debiju na treningu formule 1 dejal italijanski najstnik Andrea Kimi Antonelli. Srebrno puščico je razbil že v svojem drugem hitrem krogu (skupno šestem krogu) in tako mehanikom naredil nemalo dela, da so dirkalnik Georgea Russlla pravočasno popravili za drugi trening na legendarni stezi v Monzi. Mercedesova ekipa verjame vanj in je dan po trčenju objavila, da bo zadnje dirkal že v naslednji sezoni, pa čeprav letos šele prvo leto dirka v formuli 2 in ima le eno zmago na šprintu in eno na glavni dirki (je na šestem mestu skupnega seštevka). Mercedes si enostavno ni mogel dovoliti, da bi jim talentirani mladenič pobegnil k enemu od tekmecev.

Mehaniki so imeli precej dela. Foto: Reuters "Kar je storil, dirkalnik ni prenesel," je po trčenju dejal šef ekipe Toto Wolff. Osemnajstletnik je bil namreč v tem krogu enostavno prehiter. Že nekaj zavojev prej, v Lesmu 2, je peljal 184 kilometrov na uro, kar je bilo sedem kilometrov več kot Max Verstappen (Red Bull), ko je odpeljal najhitrejši krog treninga. V šikani Ascari pa je nato dosegel hitrost 190 km/h, najboljši na treningu pa pod 180 km/h. Ker je bil nato prehiter še v sloviti Parabolici, je enostavno zletel v peščeno izletno cono. In to ob sili G kar 45. "Novinec je še, mlad, a smo pripravljeni vložiti v njegovo prihodnost. Pravi dirkač se bo po takem trku pobral in znal soočiti s pritiskom," je še dejal Wolff.

Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for 😔#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/KmEHF8Ewv8 — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

"O dirkanju v formuli 1 sem sanjal od malih nog"

Letos prvič dirka v formuli 2. Foto: Guliverimage "O dirkanju v formuli 1 sem sanjal od malih nog. Rad bi se zahvalil ekipi za podporo in priložnost, ki so mu jo ponudili. Pokazali so, da mi zaupajo. Še vedno se učim, a imam občutek, da sem pripravljen. Osredotočil se bom na to, da boš še boljši in bom ekipi pomagal do čim boljših rezultatov," je v prvi izjavi po novici, da je podpisal pogodbo, dejal Antonelli. "Navdušen sem, da bo George moj ekipni kolega. Tudi on je prišel iz Mercedesove akademije. Zelo ga spoštujem. Je zelo hiter, že zmagovalec velike nagrade in mi je že doslej zelo pomagal."

Fantastico! Kimi Antonelli will make his @F1 debut for the Team in 2025 💚🤍❤️ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2024

Za sezono 2024 sta tako samo še dva prosta sedeža. Spomnimo: na začetku leta jih je bilo kar 13. Drugega voznika nista izbrala oziroma objavila samo še RB in Sauber. Prvi prvih naj bi novo priložnost dobil Liam Lawson, razen če v Red Bullu zamenja Sergia Pereza. Sauber oziroma Audi pa naj bi po zadnjih govoricah iz "paddocka" v Monzi vendarle dal novo vsaj še enoletno pogodbo Valtteriju Bottasu.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Jack Doohan

Williams: Alex Albon in Carlos Sainz

RB: Juki Cunoda in ?

Haas: Oliver Bearman in Esteban Ocon

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in ?

Kvalifikacije brez pravega favorita v soboto ob 16.00

Lewis Hamilton Foto: Reuters Najhitrejši čas petkovega dneva v Monzi je sicer na drugem treningu odpeljal Lewis Hamilton (Mercedes), ki po sezoni odhaja k Ferrariju. "Kar dober dan, čeprav je nov asfalt kar izziv. V dirkalniku sem se ob prvega kroga počutil dobro," je dejal sedemkratni svetovni prvak, ki je letos prišel do svojih 104. in 105. zmage, potem ko je bil lani in predlani brez ene same. Pred sobotnimi popoldanskimi kvalifikacijami (16.00) je sicer prvi favorit McLaren, Red Bull je imel od najboljših štirih ekip sezone v petek še največ težav. Bolj obetavno kot na prejšnjih dirkah pa kaže Ferrariju.