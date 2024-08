Logan Sargeant je zgodovina formule ena. Foto: Reuters Triindvajsetletni Američan Logan Sargeant je odpeljal svojo zadnjo, 36. dirko formule ena. V nekaj več kot sezoni in pol je z Williamsom osvojil eno samo točko. Njegov ekipni kolega Alex Albon jih je 31, tudi letos je bil dvakrat deveti, čeprav Williamsov dirkalnik ni najkonkurenčnejši. Da bo Sargeanta naslednje leto zamenjal Carlos Sainz, je jasno že nekaj tednov, a nesreča na treningu v Zandvoortu je sodu izbila dno in Američana so se znebili že zdaj. Pravzaprav so bili mnogi presenečeni, da so mu dali priložnost še za drugo sezono, a zdaj je prekipelo tudi šefu ekipe Jamesu Vowlesu, ki ga je dolgo zagovarjal.

To je Franco Colapinto, prvi Argentinec v formuli ena po 23 letih. Odpeljal bo zadnjih devet dirk letošnjega prvenstva. Foto: Guliverimage

Franco Colapinto je en trening v Silverstonu že odpeljal. Foto: Guliverimage Da so ga odpustili, torej ni presenečenje. Je pa presenečenje, kdo ga bo zamenjal. Govorilo se je o dveh dirkačih, pri Haasu o odpisanem Micku Schumacherju, ki je zadnji dve leti rezervni voznik Mercedesa, letos pa z Alpinom dirka tudi v vzdržljivostnem prvenstvu, in o Liamu Lawsonu, rezervnem vozniku Red Bulla in ekipe RB, ki je lani kot zamenjava že odpeljal pet dirk formule ena. Vowles se je z njunimi šefi pogovarjal, a so oboji želeli finančno nadomestilo. In zato so se raje odločili za člana svoje akademije, ki pa ima precej manj izkušenj. To je 21-letni Argentinec Franco Colapinto. Letos dirka v formuli dve, ima eno zmago in je peti v prvenstvu. Lani je bil četrti v prvenstvu formule tri. Colapinto je sicer letos v Silverstonu že odpeljal en prosti trening.

Franco Colapinto bo postal prvi argentinski dirkač v formuli ena po več kot dveh desetletjih. Zadnji je bil Gaston Mazzacane, ki je v letih 2000 in 2001 z Minardijem in Prostom odpeljal 21 dirk, a ni osvojil niti točke.

Welcome to the grid, Franco Colapinto



Make Argentina proud 🇦🇷🇦🇷🇦🇷#F1 pic.twitter.com/8AGUp0FdP5 — Formula 1 (@F1) August 27, 2024

V Monzi ta vikend dve presenečenji

Ekipe so s prvimi tovornjaki v torek že prispele iz Zandvoorta v Monzo, tudi Haasova ekipa, čeprav ji je na Nizozemskem grozila zaplemba premoženja. Nekdanji ruski pokrovitelj Uralkali jih namreč terja več milijonov povračila, potem ko so prekinili pogodbo ob izbruhu vojne v Ukrajini. Foto: Guliverimage Na veliki nagradi Italije bo na sporedu klasični dirkaški konec tedna s tremi prostimi treningi, sobotnimi kvalifikacijami ob 16. uri in nedeljski dirko s štartom ob 15. uri. Ekipe in voznike bosta v Monzi pričakali dve presenečenje: spremenjen prvi zavoj (šikana) in nov asfalt. Na enem najlegendarnejših dirkališč namreč poteka obsežna prenova, tudi predorov pod stezo in druge infrastrukture. Pirelli je na začetku meseca nov asfalt že preučil, ker je še zelo temen, bo zadrževal več temperature. To bo vplivalo tudi na pnevmatike, s pregrevanjem teh pa ima največ težav Mercedes, kar zanje po že slabši dirki na Nizozemskem ni dober obet.