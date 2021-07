Italijan čudežno vstal od mrtvih in nasmejal svet

Italijanski reprezentančni napadalec Ciro Immobile je na četrtfinalni tekmi evropskega prvenstva proti Belgiji (2:1) v Münchnu poskrbel za prav poseben vložek, ki je postal spletna uspešnica. V akciji, po kateri je sledil prvi zadetek Azzurrov, je padel kot pokošen na tla in skušal izsiliti 11-metrovko, le nekaj sekund pozneje, ko pa je Nicolo Barella izkoristil zmedo v belgijski obrambi in zadel za 1:0, pa čudežno vstal od mrtvih, kot da se pred tem ne bi zgodilo nič, in stekel v objem soigralcem.

Nogometaši so namazani z mnogimi žavbami. V želji, da bi jo zagodli tekmecu, so vešči tudi v simuliranju prekrškov. To je nazorno pokazal na primeru Ciro Immobile v 31. minuti, ko je po "bližnjem srečanju" z Janom Vertonghenom kot skrušen padel v kazenskem prostoru Belgije. Slovenskega sodnika Slavka Vinčića je skušal prepričati, da bi pokazal na belo točko, belgijski obrambni igralci pa so bili vidno nezadovoljni nad njegovim (igralskim) vložkom in mu namigovali, naj vstane.

Enaintridesetletni napadalec Lazia se je še naprej zvijal od bolečin na tleh, a delivec pravice ni nasedel. Pustil je, da se igra nadaljuje, vmes pa je do žoge po napaki belgijske obrambe prišel Marco Verratti, imenitno zaposlil Nicola Barello, ta pa je z natančnim udarcem premagal Thibauta Courtoisa. Italijani so povedli z 1:0 in stekli v objem presrečnemu strelcu. Ko je to videl Immobile, je prenehal z zvijanjem in brez težav vstal ter še sam stekel do soigralcev.

Ciro Immobile recovering from injury as soon as Italy scored is a footballing miracle. pic.twitter.com/QL6mws9uZ8 — Troll Football (@TrollFootball) July 2, 2021

Svetovni splet je dočakal novo uspešnico, šal o čudežnem vstajenju od mrtvih ni bilo videti konca. Immobile je s svojim teatralnim vložkom postal zelo viralen, na spletu pa ni manjkalo zanimivih komentarjev. Belgijskih ljubiteljev nogometa poteza pričakovano ni nasmejala.

Ciro Immobile really said "and scene!" 🎥



Get him to Hollywood! 😂 pic.twitter.com/yG1qkjUmMw — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 3, 2021

Nekateri navijači bi ga najraje poslali v Hollywood, spet drugi so prišli do zaključka, da bi si igralci ragbija, ki jim kodeks igre prepoveduje vložke hlinjenja poškodb ali prekrškov, zaslužili višje plače od nogometašev, veliko je bilo šal tudi o njegovem priimku Immobile (nepremičen), saj so ga po čudežni ozdravitvi preimenovali v Mobile (premičen).