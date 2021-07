Italija v sedmih nebesih, Belgija zapušča Euro!

Znani sta prvi polfinalistki Eura. To sta Španija in Italija. Trikratna evropska prvakinja je v petek v St. Peterburgu po izvajanju 11-metrovk spravila v slabo voljo Švicarje, slovenski zahodni sosedi pa so v Münchnu v spektakularnem dvoboju, v katerem so vsi zadetki padli v prvem polčasu, pravico pa je delil slovenski sodnik Slavko Vinčić, premagali Belgijo (2:1). Rekordni niz nepremagljivosti Italijanov se je povzpel na 32 zaporednih tekem!

Belgija : Italija 1:2 (1:2)

Padel nenavaden rekord, Švicarji namučili Špance

Uvodno četrtfinalno dejanje v St. Peterburgu je postreglo z zelo napeto predstavo. Zmagovalca je podala šele po strelih z bele točke, na koncu pa so se napredovanja med štiri najboljše na Euru veselili Španci. Sprva ni kazalo, da bo zmagovalec znan šele po loteriji kazenskih udarcev. Rdeča furija je prišla do vodstva že v 8. minuti, ko je Jordi Alba s pomočjo švicarskega zveznega igralca Denisa Zakarie, ta je zaigral od prve minute kot menjava za kaznovanega kapetana Granita Xhako, zatresel švicarsko mrežo. Zakaria je moral v statistiko kot strelec avtogola, to pa je bil že deseti avtogol na tem Euru, kar je več, kot na vseh prejšnjih izvedbah evropskih prvenstev skupaj (od 1960 do 2016 jih je bilo točno devet)!

Švicarji so si sami zabili prvi gol. To je bil že deseti avtogol na tem Euru! Na prejšnjih prvenstvih jih je bilo vsega skupaj doseženih devet! Foto: Reuters

Švicarji se niso predali. V drugem delu so večkrat zapretili Unaiju Simonu, v 68. minuti pa je Xherdan Shaqiri, nadomestni kapetan Švice, izenačil na 1:1. Veselje Švice pa ni bilo dolgo, le deset minut pozneje je moral Remo Freuler, soigralec Josipa Iličića pri Atalanti, zaradi ostrega prekrška predčasno v slačilnico. Prejel je rdeči karton, Švica pa se je znašla v težavah. Španija je v nadaljevanju napadala in napadala, na koncu je bilo razmerje strelov kar 29:9 v njeno korist (10:2 v strelih v okvir vrat), a je ostalo pri 1:1. Španci so zapravili ogromno zrelih priložnosti, na vratih Švice je blestel Sommer.

Pri izvajanju kazenskih udarcev sprva Špancem ni kazalo najbolje, saj je njen kapetan Sergio Busquets kot prvi zapravil 11-m, na drugi strani pa jo je Mario Gavranović zadel. Švicarji pa niso bili dolgo v prednosti, ko so drug za drugim strel z bele točke zapravili Fabian Schär (obramba Simona), Manuel Akanji (obramba Simona) in Ruben Vargas (zgrešil vrata), si je Mikel Oyarzabal, pred njim sta v polno zadela Daniel Olmo in Gerard Moreno, Rodri pa je zapravil kazenski udarec (obramba Sommerja), priigral zaključno žogico za polfinale. Bil je natančen. Odločil je že srečanje proti Hrvaški (gol za 5:3), zdaj pa popeljal Španijo še v polfinale, ki je tako od četrtega naslova evropskega prvaka oddaljena le še dva koraka!

Poročilo s tekme:

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska),

4 – Karim Benzema (Francija), Emil Forsberg (Švedska), Romelu Lukaku (Belgija), Patrik Schick (Češka),

3 – Robert Lewandowski (Poljska), Haris Seferović (Švica), Raheem Sterling (Anmglija), Georginio Winjaldum (Nizozemska)

…

Največja tekma v karieri Slavka Vinčića Dvoboj v Münchnu med Belgijo in Italijo sodi Slavko Vinčić. To je velika čast za 41-letnega Mariborčana in novo priznanje za slovensko nogometno sodniško stroko. Pomočnika sta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Slavko Vinčić bo zvečer glavni sodnik na dvoboju v Münchnu. Foto: Guliverimage To je vrhunec sodniške kariere za Vinčića, ki se je lani znašel na naslovnicah zaradi manj prijetnih razlogov, ko se je ob nepravem času v BiH znašel na nepravem mestu, a se je nato kot delivec pravice tako izkazal, da mu je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaupala sojenje (vsaj na papirju) najbolj atraktivnega četrtfinalnega srečanja. Na tem Euru bi zagotovo sodil njegov rojak Damir Skomina, a ga je poškodba kolena za dalj časa oddaljila od zelenic.

Euro 2020, četrtfinale: Petek, 2. julij:

Švica : Španija 2:4 po 11-m (1:1, 1:1, 0:1)

Shaqiri 68.; Zakaria 8./ag.; R.K.: Freuler 78./Švica

Poročilo s tekme



Belgija : Italija 1:2 (1:2)

Lukaku 45.+2; Barella 31., Insigne 44.

Preostala četrtfinalna para: Sobota, 3. julij:

18.00 Češka – Danska /Baku/

21.00 Ukrajina – Anglija /Rim/