Francosko petelinjenje ne pojenja: "Pušča nas same v tem sr***!"

Prah po izpadu Francije se po nekaj dneh še vedno ni polegel. Po koncu tekme s Švico v osmini finala evropskega prvenstva smo že pisali o razprtijah v francoski izbrani vrsti in jeznih izpadih mame Adriena Rabiota, zdaj pa so v javnost prišla še telefonska sporočila med nekaterimi galskimi petelini.

Spomnimo, Francija je pred nekaj dnevi v osmini finala izpadla z evropskega prvenstva. Svetovni prvaki so po izvajanju enajstmetrovk izgubili proti Švici. Odločilno enajstmetrovko je zapravil Kylian Mbappe. Že med tekmo in tudi po njej je bilo vroče tako na igrišču kot na tribunah. V glavnih vlogah je bil Adrien Rabiot, ob igrišču pa njegova mama Veronique, ki je besedno obračunala z družinama Mbappe in Pogba.

Zdaj pa zgodba dobiva še podaljšek. Na spletu so namreč zaokrožili posnetki pogovora nekaterih francoskih reprezentantov na aplikaciji WhatsApp. V glavnih vlogah pa sta se znova znašla Adrien Rabiot in Paul Pogba, ki sta nekaj vroče krvi prelila že med tekmo, saj je Rabiot Pogbaju očital, da je ta glavni krivec za tretji zadetek Švice, ko so izenačili. Zdaj so francoski mediji v javnosti objavili nekaj izsekov pogovora nekaterih francoskih nogometašev na omrežju WhatsApp.

"Imaš kakšne težave, prijatelj? Če jih imaš, mi to povej takoj, razumeš?" je Pogba vprašal Rabiota. "Vsi moramo igrati v obrambi in se braniti. Če se ne bomo branili, bo šlo vse k vragu. Če se ne misliš braniti, pojdi igrat futsal," mu je nazaj zabrusil Rabiot, Pogba pa mu je posmehljivo odgovoril, naj utihne. "Zakaj za vraga se smeješ? Kaj to pomeni?" je vprašal Rabiot, Pogba pa mu je odgovoril: To, kar sem že rekel, da utihneš!"

V spor sta se vmešala tudi Benjamin Pavard (na sredini) in Raphael Varane (desno). Foto: Guliverimage

Da Pogba premalo postori v obrambi, sta se strinjala tudi Raphael Varane in Benjamin Pavard. "Benji, bodi previden, nisi dobro postavljen, če žogo podajo v globino," je Varane napisal Pavardu. "Ampak to je tudi Pogbajeva napaka. Pogba se ne vrača v obrambo in nas pušča same v tem sr***!" je še zabrusil Pavard, ki je s soigralci na klavrn način končal letošnje nastope na evropskem prvenstvu.

Preberite še: