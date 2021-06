Šov Francozov: Rabiotova mati obračunala z družinama reprezentantov

Francija je v ponedeljek po izvajanju enajstmetrovk izpadla iz evropskega prvenstva. Francozi, ki so po 75 minutah tekme vodili že s 3:1 so v končnici srečanja zapravili visoko vodstvo, na koncu pa so izgubili po dramatičnem izvajanju najstrožjih kazni. Odločilni strel z bele pike je v peti in odločilni seriji zapravil zvezdnik PSG-ja Kylian Mbappe.

Veronique Rabiot je na tribunah stadiona v Bukarešti poskrbela za pravi šov. Foto: Guliverimage

Da je vzdušje v francoski ekipi kljub zvezdniški zasedbi zelo klavrno, so mediji poročali že pred začetkom evropskega prvenstva. Stanje pa se je po izpadu iz Eura le še poslabšalo. Olje na ogenj je že med tekmo s Švico prilila mati francoskega reprezentanta Adriena Rabiota, ki je tekmo spremljala na tribunah Arene Naționala v Bukarešti. Najprej je živce izgubil njen sin Adrien, ki se je v 90. minuti znesel nad Paulom Pogbajem, ki je izgubil žogo, in Švicarjem podaril žogo za izenčanje. Posredovati je moral celo trener Francozov Didier Deschamps, ki je miril oba igralca.

Mati Adriena Rabiota poskrbela za pravi šov

Kylian Mbappe je zgrešil odločilni strel z bele pike. Foto: Reuters Poleg tega je imel Deschamps ogromno dela tudi s Kingsleyjem Comanom, ki kljub poškodbi in zahtevam francoskega selektorja ni želel zapustiti igre. V 111. minuti se je Coman vendarle vdal, zamenjal ga je Marcus Thuram. Sledilo je izvajanje enajstmetrovk, prava drama pa se je poleg tiste na igrišču odvijala tudi na tribunah, v glavni vlogi pa je bila mati 26-letnega Adriena Rabiota Veronique, ki je tudi v preteklosti že močno opozorila nase. Tokrat je po koncu tekme napadla starše tragičnega junaka Kyliana Mbappeja. "Sramotno je, da je tako slabo izvajal najstrožjo kazen, sploh za igralca njegovega kova. Streljal je prelahko. Upam, da ga boste naučili, da bo bolj pameten in manj aroganten," je med drugim zabrusila Rabiotova.

Vse skupaj se je odvijalo pred očmi francoskih novinarjev, ki so še povedali, da je napad Rabiotove trajal dobrih 20 minut, medtem ko je mati Kyliana Mbappeja točila solze. Po burnem dogajanju se je Veronique spravila še na Mathiasa in Florentina Pogbaja, starejša brata Paula Pogbaja, nato pa si je privoščila še nekaj francoskih novinarjev, češ da so preveč popustljivi z "arogantnim in bahavim" Mbappejem.

Veronique Rabiot je sicer nase večkrat opozorila že v preteklosti. Leta 2019 je bil Adrien na robu prestopa k Barceloni, a se je ta prestop izjalovil, saj naj bi njegova mati, ki je hkrati tudi njegova agentka, zahtevala preveč denarja. Enako se je na začetku zgodilo tudi z Juventusom, a se je na koncu prestop v Torino vendarle zgodil.

